Lukrativer Nebenjob: Geld verdienen mit eigener Website

Vorteile des Online-Geldverdienens

Die lästigen Fahrten und der Stress, pünktlich beim Arbeitgeber zu sein, entfallen komplett. Stattdessen kann man es zu Hause sich in seiner vertrauten Umgebung gemütlich machen und produktiv arbeiten. Was die Uhrzeit betrifft, ist man vollkommen flexibel. Ob man sich nach Feierabend für zwei Stunden hinsetzt oder morgens früher aufsteht, spielt keine Rolle.



Dank des Internetzeitalters gibt es unzählige Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Sei es durch Affiliate-Marketing, das Schalten von Werbeanzeigen oder die Teilnahme an bezahlten Produkttests.

Geringe Kosten im Vergleich zu anderen Selbstständigkeiten

Der grösste Vorteil des Geldverdienens im Internet ist die geringe finanzielle Einstiegshürde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geschäftsmodellen fallen nur minimale Kosten an, wie etwa für Hosting, ein Theme für die Website und gegebenenfalls ein Cookie-Banner zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Das finanzielle Risiko ist somit äusserst gering.



Für Neueinsteiger, aber auch Profis gibt es günstiges Webhosting in der Schweiz.



Der Hosting-Anbieter verspricht einen grossen Funktionsumfang zu fairen Konditionen. Zusätzlich erhalten Neukunden eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Sollte das Hosting nicht den Erwartungen entsprechen, kann es problemlos gekündigt werden und die Investition wird zurückerstattet.



Die Preise beginnen bei weniger als drei Schweizer Franken pro Monat. Hierfür erhält man einen Gigabyte Speicherplatz, unlimitierte Subdomänen sowie das SSL Let's Encrypt Zertifikat. Der Support steht an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.



Der Anbieter verspricht aufgrund des integrierten SSL-Zertifikats ein besseres Ranking bei Google, was heutzutage für die Suchmaschinenoptimierung unerlässlich ist. Wer möchte, kann den integrierten WebsiteBuilder gebührenfrei nutzen und spart somit die Investitionskosten für ein Theme.

Beste Einnahmequellen für Website

Eine besonders lukrative Einkommensmöglichkeit ist es, mit der eigenen Website Geld zu verdienen. Man sucht sich ein beliebiges Thema, das einen persönlich interessiert, aus und erstellt darauf basierend Blogartikel.



Wichtig ist eigentlich nur, dass einem das Thema Spass macht, damit man dran bleibt und regelmässig neue Inhalte veröffentlicht.



Innerhalb der Texte kann man dann Affiliate-Links platzieren, in denen man Produkte oder Dienstleistungen anderer Unternehmen bewirbt und eine Provision für jeden vermittelten Verkauf erhält.



Wer möchte, kann zusätzlich Werbeanzeigen auf der Website schalten und hierfür von den Werbetreibenden bezahlt werden. Ebenso ist das Testen von Produkten im Auftrag von Firmen, abhängig vom Bekanntheitsgrad der eigenen Website, eine lukrative Einnahmequelle.



Um erfolgreich Geld zu verdienen, bedarf es effektives Marketing. Schliesslich muss die Website von der Zielgruppe gefunden werden. Kostenlose Wege, um die Bekanntheit zu steigern, sind unter anderem Suchmaschinenoptimierung und die Vernetzung mit Social Media.

Fazit: Chancen des Internets nutzen

Es war noch nie so einfach wie heute, nebenbei zusätzliches Geld zu verdienen. Noch vor 15 Jahren musste man in Zeitungsanzeigen nach Nebenjobs suchen und konnte viele Angebote nicht annehmen, weil sie nicht mit den Arbeitszeiten im Hauptjob vereinbar waren.



Wer mit seiner eigenen Website Geld verdient, hat es selbst in der Hand, wie viel am Monatsende auf dem Konto landet. Die Flexibilität und das Arbeiten von zu Hause aus gepaart mit den niedrigen Investitionskosten sowie den mehreren Verdienstmöglichkeiten machen das Online-Geldverdienen zu einer attraktiven Option für Arbeitnehmer.



Wer konsequent Inhalte auf der Website veröffentlicht und immer mehr Einnahmen generiert, kann mit der Zeit sogar seinen Hauptjob kündigen und bei Bedarf sogar Mitarbeiter einstellen. Dank digitaler Zeiterfassung lassen sich Mitarbeiter gut einplanen.

(fest/pd)