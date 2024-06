Matcha-Tee: Die richtigen Utensilien für höchsten Genuss

Auch hierzulande wird Matcha-Tee immer beliebter, zumal er nicht nur schmeckt, sondern sogar als gesundheitsfördernd gilt. Unter anderem enthält er

Kalzium

Eisen

Kalium

und Zink

Für den perfekten Genuss werden allerdings einige Utensilien benötigt.

Die Zubereitung von Matcha-Tee

Teebeutel mit kochend heissem Wasser übergiessen, kurz ziehen lassen und fertig: So einfach funktioniert die Zubereitung von Matcha-Tee natürlich nicht! Etwas Zeit und einige japanische Grüntee-Utensilien werden schon benötigt. Am sinnvollsten ist es natürlich, sich gleich ein Matcha-Set anzuschaffen. Es enthält eine Matcha-Schale, den sogenannten Matcha-Besen und je nach Produkt auch noch einen Löffel. Natürlich spricht aber auch nichts dagegen, alle Teile einzeln zusammenzustellen.



Die Matcha-Schale wird auch Chawan genannt, hat einen flachen Boden und eine leicht unebene Oberfläche. Sie sorgt mit ihrer speziellen Form dafür, dass sich das feine Pulver perfekt aufschlagen lässt, wodurch der Tee ein optimales Aroma entfalten kann. Viele Matcha-Schalen sind richtige kleine Kunstwerke mit wunderschönen Mustern und Farbverläufen.

Fast noch wichtiger ist der Matcha-Besen. Er besteht üblicherweise aus Bambus und wird Chasen genannt. Für echte Matcha-Liebhaber ist er absolut unverzichtbar, denn er dient dazu, den Tee zu verrühren und ihn aufzuschäumen. Je mehr Borsten der kleine Besen hat, desto besser wird das Ergebnis. Anfänger verwenden alternativ häufig einen Stab-Milchaufschäumer. Den charakteristischen, feinen Schaum kann er aber nicht zaubern, denn ein Matcha-Besen verfügt über speziell angeordnete und flexible Borsten.



Der Matcha-Löffel trägt den Namen Chashaku. Wichtig ist, dass er aus hochwertigem Bambus besteht und eine präzise Form besitzt, die das optimale Dosieren des Matcha-Pulvers ermöglicht. Von einem klassischen Kaffee- oder Teelöffel ist als Alternative übrigens abzuraten. Holz besitzt nämlich deutlich schwächere elektrostatische Haftkräfte, was bedeutet, dass an einem Bambuslöffel bei der Entnahme und Dosierung weniger Pulver hängenbleibt.

Weiteres Zubehör für Matcha-Tee-Liebhaber

Eine Matcha-Dose ist kein Muss, aber eine hübsche und stilvolle Ergänzung für die heimische Tee-Zeremonie. Sie bietet eine optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für das oft nicht ganz günstige Pulver und verfügt in der Regel über ein typisch japanisches Design. Wer häufiger Grünen Tee zubereitet, hat vielleicht bereits eine Abkühlschale aus Keramik. Sie bringt das Wasser auf eine ideale Temperatur und besitzt einen seitlichen Griff. Natürlich eignet sie sich nicht für klassischen Grünen Tee, sondern auch für die Zubereitung von Matcha-Tee.



Ebenfalls sehr sinnvoll ist ein gutes Teesieb. Vor allem dann, wenn keine japanische Teekanne zur Verfügung steht. «Gut» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es ein sehr feines Netz besitzt und aus rostfreiem Stahl besteht. Der Griff wird meist aus Bambus angefertigt. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Sieb auch auf die bereits vorhandenen Teetassen passt.



Die schon angesprochene japanische Teekanne (Kyusu) richtet sich an alle, die ihre Tee-Rituale richtiggehend zelebrieren und sie als ein Stück Kultur ansehen. Da sie fast immer mit einem Innensieb ausgestattet ist, ist ein zusätzliches Teesieb nicht erforderlich. Das Fassungsvermögen ist zwar häufig recht klein, dafür punkten die zierlichen Kannen aber mit sehr aufwendigen und filigranen Mustern. Somit sind sie nicht nur Gebrauchsgegenstände, sondern auch sehr dekorativ.

Eine kleine Wissenschaft für sich

Matcha-Tee hebt sich von den meisten anderen Teesorten ab: nicht nur geschmacklich, sondern auch im Hinblick auf die Zubereitung. Die richtigen Utensilien verleihen dem entspannenden Ritual einen würdigen Rahmen.

(fest/pd)