Mate Tee Mixologie: Kreative Rezepte und Cocktails mit dem südamerikanischen Elixier

publiziert: Montag, 8. Jul 2024 / 11:42 Uhr

Mate Tee, oft als das grüne Gold Südamerikas bezeichnet, ist weit mehr als nur ein einfaches Getränk. In den letzten Jahren hat er auch in Europa und insbesondere in der Schweiz an Popularität gewonnen. Der unverwechselbare Geschmack und die gesundheitlichen Vorteile machen ihn zu einer idealen Basis für kreative Mixgetränke.