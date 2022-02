Mehr Klicks für die Webseite: SEO Optimierung macht es möglich

Was kann SEO bewirken?

Wer braucht eine SEO Optimierung?

Wie geht eine SEO Optimierung?

Für ein erfolgreiches Online Marketing Konzept sollten diese drei Worte bekannt sein: Search Engine Optimization - übersetzt auch Suchmaschinenoptimierung, oder kurz: SEO. Die SEO Optimierung dient der Verbesserung des Webseiten Rankings und sorgt für mehr Sichtbarkeit in den Suchmaschinen.Eine professionelle SEO Optimierung hat immer das Ziel, eine Webseite im Ranking zu verbessern. Idealerweise landet die Seite dann auf Platz Eins bei Google, je nach optimierten Suchbegriffen. Zu diesem Zweck sind Massnahmen auf der Seite selbst notwendig (Onpage Massnahmen), die gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit verbessern. Aber auch ausserhalb der Seite können vertrauenswürdige Verlinkungen und Empfehlungen helfen (Offpage Massnahmen). Googles Algorithmen sind hauptsächlich auf die Bedürfnisse des Nutzers ausgerichtet, daher hat eine gekonnte SEO Optimierung nicht nur Einfluss auf Googles Wohlwollen, sondern sorgt für nutzfreundliche Webseiten. Allerdings sind die Kriterien des Suchmaschinenriesen immer im Wandel und ein Ranking in den obersten Reihen entsteht nicht über Nacht - SEO Optimierung ist eine Aufgabe, die konstant weitergeführt werden muss.Viele Unternehmen unterschätzen, wie wichtig ihre Webseite und deren Sichtbarkeit für nachhaltige Erfolge sind. Dabei ist Google viel mehr als nur der Nachfolger der Gelben Seiten: Wer seine Platzierung bei Google ignoriert, der verzichtet auf einen Grossteil Neukunden. Der Weg an Googles Spitze kann mitunter beschwerlich sein, lohnt sich aber für alle Unternehmensgrössen. Wer unterwegs ein Restaurant sucht, der orientiert sich wahrscheinlich an den ersten Ergebnissen bei Google. Dasselbe gilt für die Suche nach bestimmten Nischenprodukten. Wer es schafft, sich über seine Konkurrenz bei Google zu erheben, wird den Profit auch bemerken. Denn eine Webseite kann so viel mehr als nur Präsenz zeigen - die Sichtbarkeit online hat auch Einfluss auf Offline Geschäfte. Wer sich SEO nicht zutraut, kann die Aufgabe auch an ein SEO Unternehmen weitergeben. Diese haben die nötige Expertise, mit der mögliche Fallstricke vermieden werden. Ungeschickt ausgeführte SEO Massnahmen können nämlich zum gegenteiligen Ergebnis führen. Spam und andere unsichere Methoden werden von Google abgestraft und können eine Webseite in ihrer Sichtbarkeit mindern.Wer klein starten möchte, kann auch erstmal im Alleingang Optimierungen auf der Webseite vornehmen. Wichtig sind vor allem einzigartige und hochwertige Inhalte, die relevant für die jeweilige Zielgruppe sind. Google erkennt auch Duplicate Content, also bereits im Index verzeichnete Inhalte. Sowas ist unbedingt zu vermeiden, daher sind sogar einfache Fülltexte ein mögliches Risiko. Eine auf SEO optimierte Webseite ist schon mal ein guter Start, für den Offpage Massnahmen eine sinnvolle Ergänzung sind. Eine einfache Möglichkeit ist das Backlinks kaufen , um erste positive Veränderungen bemerken zu können. Allerdings sind die Möglichkeiten hier nur begrenzt und für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich eine SEO Agentur. Eine professionelle Agentur für Suchmaschinenmarketing bietet individuelle Leistungspakete an, ausgerichtet auf die persönlichen Ziele. Neben der klassischen SEO Optimierung ist auch eine SEA Optimierung möglich, die für mehr Budget schnellere Ergebnisse erzielt. Um die richtige Agentur für sich zu finden, empfiehlt sich ein persönliches Erstgespräch. Dieses sollte immer kostenlos sein und Raum für Fragen bieten.

(fest/pd)