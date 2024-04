Mit Cobots in ein neues Zeitalter der Fertigung

Hierfür sind nicht einmal Schutzzäune & Co. notwendig. Sie besitzen moderne Sensoren sowie Sicherheitsfunktionen, welche ihnen eine Reaktion auf menschliche Bewegungen sowie ein sofortiges Anhalten ermöglichen, wenn eine Person oder ein Hindernis mit ihnen in Kontakt kommt.

Fokus Kostensenkung

Cobots können auch zur Produktivitätssteigerung beitragen ? sie übernehmen beispielsweise monotone, aber auch sich wiederholende oder aber gefährliche Aufgaben, welche üblicherweise Menschen ausführen. Dementsprechend können Mitarbeiter in anspruchsvolleren Tätigkeiten zum Einsatz kommen, welche ihre Fähigkeiten sowie ihr Wissen optimal nutzen. Keine Frage: Cobots können zur Kostensenkung beitragen. Dies geschieht auf dem Wege der Produktivitätssteigerung, der Fehlerminimierung sowie der Einsparung von Arbeitskosten. Darüberhinaus benötigen sie keine Pausen und können durchgehend arbeiten, was eine höhere Auslastung der Maschinen begünstigt.

Essenzielle Vorteile von Cobots in der Fertigung

Unterschiedliche Aufgaben

Ein grosser Vorteil von Cobots besteht darin, dass sie in der Lage sind, verschiedene Arten von Aufgaben zu leisten. Cobots können zum Beispiel bei der Montage von Teilen, dem Verpacken von Produkten sowie dem Schweissen, Schneiden sowie Fräsen zum Einsatz kommen. Cobots vermögen es, sich an unterschiedliche Aufgaben anzupassen. Somit gelingt es ihnen, sowohl die Produktionskapazität als auch -effizienz zu erhöhen - bei gleichzeitiger Verbesserung der Produktqualität.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Cobots können selbst zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fertigungsindustrie beitragen. Durch die Übernahme repetitiver sowie körperlich anstrengender Aufgaben lassen sich Mitarbeiter vor Verletzungen sowie Ermüdung schützen. Dies führt letztlich zu einer höheren Arbeitszufriedenheit. Im Anschluss daran kann es zu einer höheren Mitarbeiterbindung sowie einer geringeren Fluktuation kommen.

Benutzerfreundlichkeit

Noch ein Vorteil von Cobots sollte nicht unerwähnt bleiben. Es handelt sich um die Benutzerfreundlichkeit. Cobots lassen sich einfach bedienen - sie erfordern keine komplexe Einrichtung beziehungsweise Wartung. Verglichen mit herkömmlichen Robotern erweisen sich Cobots als wesentlich benutzerfreundlicher - auch erfordern Cobots weniger spezielle Kenntnisse.

Skalierbarkeit

Als weiterer wichtiger Vorteil der Cobots gilt ihre Skalierbarkeit. Unternehmen ist es möglich, mit einem Cobot zu starten und ihn später zu erweitern, um sich den steigenden Anforderungen der Produktion anzupassen. So können Unternehmen etwaige Investitionen in Robotertechnologie an der Grösse ihres Unternehmens sowie an ihren aktuellen Bedürfnissen orientieren und auf diese Weise vermeiden, zu viel Geld zu ?verbrennen?.

Fazit

Vom Robot zum Cobot: Insgesamt stehen Cobots für eine Vielzahl diverser Vorteile, wodurch letztlich Effizienz sowie Sicherheit und Qualität einen grossen Schub erfahren. Cobots arbeiten mit Menschen zusammen. Sie können sogar dazu beitragen, in der Fertigungsindustrie den Fachkräftemangel zu mildern. Da nicht wenige Unternehmen bei der Gewinnung qualifizierten Personals mit Schwierigkeiten kämpfen, können Cobots bei der Schliessung dieser Lücke sowie bei der Steigerung der Produktivität helfen. Mit zunehmender Nachfrage hinsichtlich flexibler sowie kollaborativer Roboter steigt die Erwartung, dass Cobots in den nächsten Jahren eine immer grössere Rolle in der Fertigungsindustrie einnehmen werden.

