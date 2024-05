Möglichkeiten der Brustvergrösserungen

Die Notwendigkeit von Schönheitsoperationen

Gründe für Schönheitsoperationen

Dysmorphie : Die Dysmorphie ist der medizinische Fachbegriff für eine Fehlbildung. Diese schränken die normale Funktion des Körpers in der Regel nicht ein, entsprechen aber nicht dem Norm-Aussehen. Das ist zum Beispiel eine starke Asymmetrie, Deformität oder fehlende Brüste aufgrund von Erkrankungen.

: Die Dysmorphie ist der medizinische Fachbegriff für eine Fehlbildung. Diese schränken die normale Funktion des Körpers in der Regel nicht ein, entsprechen aber nicht dem Norm-Aussehen. Das ist zum Beispiel eine starke Asymmetrie, Deformität oder fehlende Brüste aufgrund von Erkrankungen. Körperdysmorphe Störung: Die psychische Erkrankung der körperdysmorphen Störung entwickelt sich, wenn der Patient das Aussehen des eigenen Körpers in seiner Wahrnehmung als belastend empfindet. Meist basiert sie auf einem leichten Defekt, der von der Person so stark wahrgenommen wird, dass der Leidensdruck die Arbeits- und Lebensweise nachhaltig beeinflusst.

Methoden der Brustvergrösserung

Zugang über die Achselhöhle

Zugang über den Brustwarzenhof

Zugang über die Brustfalte

Eigenfett und Kombinationseingriffe

Über oder unter dem Brustmuskel

Implantate nur zu einem Teil unter dem Muskel verstecken.

Fazit

Was lange als unnötig kritisiert wurde, ist heute sicherer, weniger invasiv und führt zu natürlichen Ergebnissen. Um diese zu erreichen, gibt es bei professionellen Kliniken für plastische & ästhetische Chirurgie individuelle Beratungen zu mehreren hochwertigen Verfahren. Was gibt es dabei zu beachten?Ob Schönheitsoperationen notwendig sind, liegt im Auge des Betrachters. Auch wenn es wichtig ist, kritisch zu beachten, welche Faktoren die steigende Zahl an Schönheitsoperationen auslösen, ist nicht alles daran negativ zu sehen. Hier geht es beispielsweise um:Keinen dieser Gründe sollte man für sich allein betrachten. Der Leidensdruck an einem Aussehen, das nicht den gesellschaftlichen Idealen entspricht, ist für sich genommen in wenigen Augen Grund genug für eine Schönheitsoperation.. Unter Umständen gleichen sich die Gründe in Fürsprache für die Operation aus.Bei einer Brust-OP handelt es sich um ästhetische Chirurgie. Der Körper wird aus unterschiedlichsten Gründen nach einem ästhetischen Idealbild geformt, unter dem sich die Patientin wohlfühlt. Grund dafür kannsein.Hier entstehen eventuell Depressionen, Zwänge und ungesunde Lebensweisen wie Essstörungen, um den Makel um jeden Preis zu korrigieren. Zu der Behandlung gehören Verhaltenstherapie und die Gabe von Antidepressiva. Unter Umständen kommt auch ein ästhetisch-chirurgischer Eingriff infrage.Wenn sich der Eingriff ohne grosse gesundheitliche Folgen und für akzeptable Kosten umsetzen lässt, kann man so. Dank der stetigen Entwicklung an Techniken und Materialien sind viele plastische Operationen heute nicht mehr so radikal, wie sie mal erschienen.Professionelle Kliniken für plastische & ästhetische Chirurgie bieten. Solch eine Auflistung findet man zum Beispiel hier: Brustvergrösserung Zürich . Zu dem Angebot gehört zunächst eine Beratung und Aufklärung, um den Grund und die beste Lösung für die Dysmorphie zu finden. Fällt die Entscheidung für die Operation, gibt es die Auswahl zwischen:➔ Bei dem axillärem Zugang wird der Schnitt für die Transplantationgesetzt. An der Brust selbst entsteht so keine Narbe. Sie ist stattdessen unauffällig versteckt.➔ Diese Methode eignet sich aber nur für denvon Implantaten. Müssen sie mit den Jahren gewechselt werden, erfolgt der zweite Eingriff mit einer der anderen Methoden.➔ Zudem können hier keine anatomisch angepassten Implantate genutzt werden. Da sie sich bei dem Einsetzen über die Achsel drehen können, werden hiergenutzt.➔ Bei dem periareolären Zugang wird der Schnittgesetzt. Da er ohnehin einen Übergang bildet, ist die entstehende Narbe unauffällig.➔ Allerdings ist die Grösse der Implantate in diesem Fall, durch den sie eingefügt werden.➔ Von Vorteil ist aber, dass sich dieso gut kontrollieren lässt.➔ Wer allerdings einenhat und dabei Stillen möchte, sollte auf diese Methode verzichten.➔ Daohnehin Schnitte an der Brustwarze getätigt werden, empfiehlt sich der periareoläre Eingriff als Kombinations-OP.➔ Für eine reine Brustvergrösserung wird der Eingriff seltener genutzt, da er aufgrund der leichten Keimbesiedelung der Brustwarzeerzeugen kann.➔ Bei dem inframammären Zugang wird der Schnitt in der Unterbrustfalte gelegt. Diese Schnitte von höchstens 5 Zentimetern sind unter der Brust versteckt.➔ Im Gegensatz zu dem periareolären Eingriff gibt es hier weniger keimbedingte Bedenken und die Drüsen der Brust bleibenStatt Silikonimplantaten kann auch das Fett des Körpers mit einer Fettabsaugung aus anderen Stellen entnommen und in die Brust transferiert werden. Das Ziel ist es,Die sogenannte Hybrid-Augmentation ist die Brustvergrösserung und/oder Formung mithilfe von Silikonimplantaten, die zudem durch einen Eigenfetttransfer unterstützt wird.Ein weiterer Unterschied ist das Anbringen des Implantats➔ Die gängigste Methode ist die epipectorale Lage. Dort liegt das Implantat hinter der Brustdrüse, auf dem Muskel. Das Erscheinungsbild ist deshalbund es gibt keine Gefahr, dass sich das Implantat nach oben absetzt.➔ Die subpectorale Lage wird dann empfohlen, wenn die Patientin nur wenig Unterhautfettgewebe und kleine Brustdrüsen hat. Bei der epipectoralen Methode kann es sonst sein, dass mankann. Hier bewegt sich das Implantat womöglich mit der Zeit nach oben oder bewegt sich unnatürlich.➔ Gute Kliniken können hier noch variieren, indem sie beispielsweise nicht nur die Brustmuskeln, sondern auch die dünneren Muskelfaszien anheben oder dieÄsthetische Brüste sind eines der Schönheitsmerkmale von Frauen. Wer sich mit seinen Brüsten unwohl fühlt, kann deshalb psychisch darunter leiden. Dank medizinischer Entwicklungen haben sich Brustvergrösserungen stetig verbessert. Sie sind sicherer, so wenig invasiv wie möglich und haben weniger Komplikationen, mit natürlicheren Ergebnissen.Wer sich für die Operation entscheidet, wird individuell beraten. So findet man das richtige Implantat und die beste Methode. Mit an die Patientin angepassten Silikonimplantaten und Eigenfett lassen sich deshalb natürlich aussehende, ästhetische Brüste erstellen. Wichtig ist es, sich dafür an eine professionelle Klinik zu wenden, die auf das Fachgebiet spezialisiert ist.

