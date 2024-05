Next-Gen-Gaming mit der PS5 Konsole

Einmalige Spielerlebnis

Die Grafikkarte hat eine enorme Leistung und garantiert nicht nur besonders detailreiche Bilder, sondern auch eine extreme Realitätsnähe. Die starken Hauptprozessoren sorgen für eine schnelle Berechnung der Spielinhalte, sodass die Games blitzschnell laden. Der Arbeitsspeicher hat eine grosse Bandbreite und verarbeitet problemlos auch Games mit vielen Bildern. Die Festplatte bietet ausreichend Platz für alle Spiele.

Realitätsnah dank Ray Tracing

Die Ray Tracing-Technologie ermöglicht eine realistische Berechnung von Lichtstrahlen, da sie die Lichtquellen ausserhalb des Bildausschnittes miteinbezieht. Die Lichtstrahlen in den Szenen prallen wie im echten Leben von den virtuellen Gegenständen ab, sobald sie diese berühren. Dieser Spezialeffekt erzeugt sowohl eine direkte als auch indirekte Beleuchtung. Reflexionen im Wasser oder in einem Spiegel sind somit möglich und Schatten und alle Farben erwachen zu neuem Leben.

Das Audiosystem

Die Playstation 5 Konsole verfügt über eine spezielle Audio-Hardware-Verarbeitungseinheit namens Tempest. Sie basiert auf der AMD-GPU-Technologie, wurde aber speziell an die Gaming-Audio Bedürfnisse angepasst. Dank der enormen Rechenleistung ist das Sounddesign einmalig: der Sound gewinnt an Tiefe und ist deutlich komplexer. Jedes Detail kann so realitätsgetreu wiedergegeben werden.

Der DualSense Controller

Der Controller sieht schick aus und kann sehr viel. Neu ist das haptische Feedback: man spürt, ob man über Eis oder über Kies fährt. Auch der adaptive Trigger ist neu: die Tasten L2 und R2 leisten auf Druck realen Widerstand. Dadurch spürt man den Widerstand der Spielaktivität auch in der Realität: je mehr man den Bogen spannt, desto grösser wird der Druck.

Das Mikrofon

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 hat ein eingebautes Mikrofon. Das ist vor allem für Spieler interessant, die mit Freunden oder anderen Gamern zusammen online spielen wollen. Man kann sich somit direkt austauschen, ohne eine extra Headset benutzen zu müssen.

Gaming Highlights für die PS5

Für die PlayStation 5 gibt es unzählige Spiele, die speziell für die Konsole entwickelt und optimiert sind. Hier eine kleine Auswahl der Gaming Highlights mit der PS5:

Sifu: harte Nahkämpfe in einem urbanen und modernen Setting.

Ghostwire Tokyo: Action und Abenteuer auf den Strassen von Tokyo.

Gran Turismo 7: über 420 verfügbare Fahrzeuge mit realem Fahrsimulator.

(fest/pd)