Nirgends werden Fachkräfte so dringend benötigt

Sicherlich werden hier vor allem technisierte Lebensfelder bedacht, beispielsweise jene, die besonders stark von der Digitalisierung betroffen sind. Dies ist ganz sicher nicht falsch, doch es kommen die Bereiche und Arbeitsfelder zu kurz, die in einigen Jahren noch ebenso benötigt werden wie heute. Die Rede ist von Berufen, in denen wir es mit Menschen zu tun haben und in denen der eine Mensch auf den anderen angewiesen ist. In einer solchen Situation sind beispielsweise Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule geprägt werden und für ihr späteres Leben lernen, aber auch ältere Menschen, welche eine Betreuung benötigen. Gerade hier werden in einer alternden Gesellschaft, in der sich auch die Lebenserwartung erfreulicherweise stark entwickelt hat und noch entwickeln wird, Fachkräfte benötigt, die auch emotional den Anforderungen gerecht werden.



In vielen Bereichen brauchen wir junge und fähige Menschen, doch nirgends so dringend wie im Umgang mit anderen Personen



Es scheint beinahe egal zu sein, wie digital wir unser Leben führen, wenn wir uns die Frage stellen, ob es nicht einmal die Menschen um uns herum sein werden, die wirklich wichtig sind. Dabei geht es nicht nur um die Kontakte, die wir selbst wählen und die uns somit im Leben begleiten. Stattdessen sind dabei auch Fachkräfte gemeint, welche in der Lage sind, uns in bestimmten Lebenssituationen unterstützen. Hier ist höchte Professionalität gefragt, denn es geht darum, dass wir gut betreut sind und auch in schwierigen Lebensphasen die Gewissheit haben, an der entsprechenden Stelle in guten Händen zu sein.

Hier ist es möglich, auf professionelle Unterstützung zu treffen

Sehen wir uns beispielsweise an, was Spitex Luzern in Zusammenarbeit mit Betreuungs Spezialist tut, dann wird deutlich, dass bei der Unterstützung von Menschen, die den entsprechenden Bedarf haben, nur auf Menschen gesetzt werden kann, die eine absolute Profession verfolgen. Natürlich ist es uns in jeder Lebensphase möglich, Menschen zu treffen und mit ihnen zu arbeiten, die tatsächlich professionell zu Werke gehen. Doch besonders dann, wenn wir auf Hilfe angewiesen sind und nicht jede Entscheidung vollständig autark treffen können, müssen wir darauf vertrauen, dass wir es mit solchen Menschen zu tun haben. So muss es zur Kultur gehören, dass die Berufe, die hier zum Tragen kommen, auch so wertgeschätzt werden wie es die Menschen verdient haben, die hier Tag für Tag arbeiten. Dazu gehört zweifelsohne auch die Veränderung der Bezahlung, welche die angesprochene Wertschätzung bis dato keineswegs darstellt.

Wie kann die Betreuung der Zukunft aussehen?

Die Weichen für die Zukunft können nicht erst dann gestellt werden, wenn die Fragen drängend vor der Tür stehen, um welche es sich zu kümmern gilt. Stattdessen ist es von enormer Bedeutung, bereits jetzt auf bevorstehende Zeiten vorbereitet zu sein und Berufe sowie Branchen zu stärken, deren Bedeutung in jedem Fall ansteigen wird. Im Bereich der Betreuung und Pflege ist diese Entwicklung ganz klar absehbar, sodass die Zukunftsperspektive dringend gestaltet werden muss.

