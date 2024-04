Nützliche Tipps zur Standheizung

Tipp 1: Vorheizzeit richtig einstellen

Je nach Fahrzeug und Standheizung variiert die benötigte Vorheizzeit. Eine zu lange Vorheizzeit ist jedoch nicht nur Energieverschwendung, sondern kann auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Batterie haben. Eine zu kurze Vorheizzeit führt hingegen dazu, dass das Fahrzeug nicht ausreichend aufgewärmt ist. Achten Sie daher darauf, die Vorheizzeit optimal einzustellen.

Tipp 2: Standort des Fahrzeugs

Aufgrund akuter Brandgefahr ist die Benutzung der Standheizung an Tankstellen verboten. Daneben sollte auch darauf geachtet werden, dass das Auto nicht in geschlossenen Räumen wie Garagen oder Tiefgaragen vorgeheizt wird. Hier besteht die Gefahr, dass sich Kohlenmonoxid im Innenraum ansammelt und es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommt. Am besten nutzen Sie die Standheizung im Freien und nie länger als die Fahrt selbst.

Tipp 3: Batterie im Blick behalten

Die Standheizung verbraucht Strom aus der Autobatterie. Achten Sie daher darauf, dass die Batterie ausreichend geladen ist, bevor Sie die Standheizung nutzen. Ist die Batterie schwach, kann es passieren, dass das Fahrzeug nicht mehr startet. Eine regelmässige Überprüfung der Batterie ist daher empfehlenswert.

Tipp 4: Fernbedienung nutzen

Viele moderne Standheizungen verfügen über eine Fernbedienung oder lassen sich sogar per Smartphone bedienen. Nutzen Sie diese, um die Standheizung bequem vom Haus aus zu starten. So sparen Sie Zeit und Energie, da das Auto bereits vorgewärmt ist, wenn Sie einsteigen.

Tipp 5: Vorsicht beim Nachrüsten

Nicht alle Fahrzeuge werden standardmässig mit Standheizung ausgeliefert. Glücklicherweise ist eine Nachrüstung unproblematisch möglich. Die Kosten variieren je nachdem, welches Heizmodell verwendet und wie es bedient werden soll. Trotz handwerklichem Talent sollte der Einbau von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Kommt es nämlich aufgrund einer fehlerhaft installierten Standheizung zu einem Brand, kann Ihre Autoversicherung ihre Leistung verweigern oder einschränken. Zudem kann die Versicherung eine nachträglich eingebaute Standheizung als Fahrzeugänderung werten, was zu einer Neueinschätzung Ihrer Prämie führen kann.

Tipp 6: Regelmässige Wartung

Wie jedes Bauteil im Auto benötigt auch die Standheizung regelmässige Wartung, egal, ob diese beim Kauf bereits vorhanden war oder nachträglich eingebaut wurde. Lassen Sie die Standheizung daher von einem Fachmann überprüfen und reinigen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

(fest/pd)