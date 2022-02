Ökologisches Design unter den Trends des Jahres

Der nachhaltige Garten mit einem erhöhten Umweltbewusstsein

Das Outdoor-Wohnzimmer

Dining-Lounges und praktikable Modulsysteme

Individualisierungscharakter durch die Wahl des Sonnenschirms

Der Klimawandel und der Schutz der Umwelt haben in der Praxis mehrere Gesichter. Eine hervorragende Option, um einen persönlichen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, ist die Erschaffung eines nachhaltigen Gartens, der auch für imposante Sommerurlaube gedacht ist. Der Urlaub im Garten spart neben Sprit und Kerosin auch die anfallende Reisezeit, die stattdessen in entspannte Stunden im eigenen Heim investiert werden kann. Parallel hierzu kann ein weiterer Megatrend des Umweltbewusstseins genutzt werden. Eine ökologische Ernährung wird mitunter durch den Eigenanbau von Lebensmitteln im eigenen Garten ermöglicht. Die Rückbesinnung auf einen ökologischen Nutzen des der Aussenbereiche erlebt ein Revival.Um den heimischen Urlaub zu einem wahren Erholungsparadies zu transformieren, empfiehlt sich eine Ausgestaltung des Gartens inklusive der Terrasse als Outdoor-Wohnzimmer. Der Wunsch nach Ruhe, Erholung und dem Gefühl des verdienten Luxus stehen hierbei im Fokus. Die Suche nach imposanten Sonnenliegen sowie Gartentische mit Nachhaltigkeit sind zentraler Mittelpunkt bei der Erschaffung einer persönlichen Wohlfühloase zu Hause. Der Markt an Outdoor-Möbeln hält hierfür eine Reihe spezieller Stoffe bereit, die nicht nur stilistisch ansprechend sind, sondern auch witterungsbeständig und langlebig.Parallel zum erklärten Trend mehr Komfort-Module im Garten, gibt es eine Tendenz zum praktikablen Minimalismus, der mehr Flexibilität im Aussenbereich ermöglicht. Für einen Teil der Konsumenten ist dieser Umstand ein Bekenntnis zum Minimalismus, für andere Käufer hingegen eine Notwendigkeit, da das persönliche Platzangebot nur im begrenzten Masse verfügbar ist. Konsumenten, die ein effizientes Platzangebot als wichtig ansehen, beschäftigen sich in der Regel mit Dining Lounges sowie modularen Loungesystemen. Für diesen Trend werden Gartenmöbel zunehmen im praktikablen Baukasten-Prinzip entwickelt. Der Kunde entscheidet dann je nach vorliegenden Interessen und dem möglichen Platzbedarf, welche Elemente auf der Terrasse, dem Balkon oder dem Garten positioniert werden. Eine mögliche Dining Lounge bietet immer dann Vorteile und ein Mehr an Gemütlichkeit, wenn im Aussenbereich nur wenig Platz vorhanden ist. Die Möglichkeit, die Mahlzeiten gemütlich und gemeinsam einzunehmen, ist ein ausgesprochener Mehrwert dieser Kombinationen.Favorisierte Farben bei der Wahl der Gartenmöbel sind nach wie vor gedeckte Töne. Insbesondere Grautöne erfreuen sich einer grossen Beliebtheit. Knallige Farben werden jedoch zunehmend ebenso nachgefragt. Vornehmlich orange und tiefe Gelbtöne sind beliebte Farben. Die Kombination grau auf bunt setzt sich im Garten farblich immer mehr durch. Aufgrund des bestehenden Klimawandels sind die Sommer zunehmend sehr intensiv. Aufgrund dessen empfehlen sich gut positionierbare Sonnenschirme. Sie spenden Schatten in der Mittagssonne und ermöglichen dem Nutzer neben einem positiven stilistischen Highlight primär Schutz vor zu viel Sonneneinstrahlung.Heutzutage ist die Konzeption von Sonnenschirmen so weiterentwickelt, dass ein Sonnenschirm sehr gut eine ganze Markise ersetzen kann. Hierdurch ist eine höhere Individualität in der Gartengestaltung möglich. Sogenannte Luxusschirme sind beispielsweise mit einem nur minimalen Kraftaufwand zu bedienen und bieten parallel einen hohen Sonnenschutz-Standard. Das Gartenparadies ermöglicht einen gelungenen "Do-it-Yourself-Urlaub". Eine optimale Ausgestaltung des Gartens oder des Balkons, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, sind hierfür jedoch wichtig.

