Pfäffikon SZ als Immobilienstandort und Wohnort

Daten und Fakten über die Entwicklung von Pfäffikon

Für die Finanzminister der Nachbarstaaten ist das beschauliche Örtchen ein Albtraum. Doch auch wenn einige Einheimische nicht gerade erfreut sind über diese Entwicklung, hat sie dem Ort doch ein erheblichen Aufschwung beschert. Heutzutage gehört Pfäffikon zu den attraktivsten Immobilienstandorten und Wohnorten in der Region Zürich.

Pfäffikon gehört zur politischen Gemeinde Freienbach und liegt im Kanton Schwyz. Mit 7317 Einwohnern (Stand 2021) ist es der grösste Ortsteil von Freienbach.

Pfäffikon liegt am wunderschönen linken Ufer des Zürichsees. Es gibt übrigens einen gleichnamigen, nicht zu verwechselnden Ort im Zürcher Oberland, Pfäffikon ZH.

Vor allem in den letzten 20 Jahren hat sich die Gemeinde Freienbach enorm entwickelt, sie wird heute zur Grossagglomeration Zürich gezählt.

Innerhalb von etwa zehn Jahren ist aus einem ehemaligen Dorf eine Kleinstadt mit guter Infrastruktur geworden. In kurzer Zeit entstanden neue Wohnquartiere. Attraktive Immobilien in Pfäffikon finden sich zum Beispiel am «Roggenacker», «Huob» oder «Rietbrunnen». Hier stehen vor allem mehrgeschossige, luxuriös ausgestattete Hochhäuser, aber es gibt auch exklusive Villen zum Beispiel im «Hurdnerwäldli».

Warum ist Pfäffikon als Wohnort so attraktiv?

Pfäffikon hat sich zu einem sehr beliebten Wohnort entwickelt. Der Ort ist sowohl als Erst- oder Zweitwohnsitz für Geschäftsleute als auch für Familien mit Kindern zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen attraktiv. Er verfügt über eine ausgezeichnete Anbindung über den öffentlichen Nahverkehr nach Zürich und Winterthur. Mit dem Schnellzug ist Zürich in etwa 30 Minuten zu erreichen, die Fahrt zum Flughafen dauert nur 45 Minuten.

Über die direkte Anbindung an die Autobahn A3 Basel-Sargans ist Pfäffikon auch mit dem Auto sehr gut erreichbar und an alle grösseren und kleineren Städte der Schweiz angebunden.

Die wunderbare Lage am Zürichsee dürfte ein weiteres Kriterium sein, sich in diesem Ort niederzulassen. Die direkte Seelage macht Grundstücke und Immobilien in Pfäffikon für jeden attraktiv, der die Natur liebt aber gleichzeitig auf die Annehmlichkeiten einer modernen Stadt nicht verzichten möchte. Der Ort ist umgeben von Wald- und Wiesenlandschaften, die zu Spaziergängen und Wanderungen einladen.

Im Ort selbst gibt eine gute Infrastruktur. Zahlreiche Vereine und Organisationen verleihen dem Ort ein abwechslungsreiches kulturelles, sportliches und gesellschaftliches Leben.

Als Standort für Familien ist die Region ebenfalls ideal. In Pfäffikon finden sich acht Kindergärten, drei Primarschulen und eine Mittelschule. Zudem befindet sich hier ein Standort der Kantonsschule Ausserschwyz (Gymnasium), ein Berufsbildungszentrum und eine Fernuniversität.

Die Preisentwicklung der Immobilien in Pfäffikon SZ

In den letzten zwölf Monaten sind die Immobilienpreise für Wohnimmobilien im Ort Pfäffikon um 4,5 % gestiegen. In den letzten 23 Jahren ist der Quadratmeterpreis für Häuser und Wohnungen sogar um 140,6 % gestiegen. Damit ist und war Pfäffikon ein attraktiver Standort für Immobilien mit einer guten Wertsteigerungsprognose.

Wer eine Immobilie in Pfäffikon kaufen möchte, benötigt dafür heutzutage mindestens CHF 990'000. Laut realadvisor.ch liegt der mittlere Listenpreis für Wohnungen bei CHF 1'330'000. Etwa 80 % der Immobilien liegen preislich zwischen CHF 990'000 und CHF 2'150'000. Der Quadratmeter kostet durchschnittlich CHF 11'965.

Fazit:

Pfäffikon am Zürichsee ist nicht nur ein wichtiges Finanzzentrum der Schweiz, sondern auch ein attraktiver Wohnort mit guter Verkehrsanbindung nach Zürich und einer guten Infrastruktur mit Schulen, Geschäften sowie einem abwechslungsreichen kulturellen Angebot.

(fest/pd)