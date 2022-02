Produkte passend für den Markt anbieten

Veränderungen in der Nachfrage

Der Grund dafür ist, dass im Internet Reiseangebote gefunden werden können und diese zum Teil sogar besser sind. Zudem ist es deutlich einfacher, um die richtige Reise im Internet zu finden, da es deutlich mehr Informationen, Erfahrungsberichte und auch Bilder über den Urlaubsort gibt. Dadurch ist es in der Theorie nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann fast alle Reisebüros schliessen werden und somit auch der Job als Reiseberater teilweise aussterben wird.Dies begrenzt sich aber nicht nur auf Reisebüros, sondern findet auch noch in vielen anderen Bereichen im Leben statt.Nachfrage findet meist durch Trends statt. Wenn der Trend beginnt, ist die Nachfrage noch sehr gering, aber steigert sich in kurzer Zeit. Wenn der Trend auf dem höchsten Punkt angelangt ist, ist dies bei der Nachfrage auch der Fall. Sobald der Trend dann wieder schwindet, verfliegt auch die Nachfrage. Dies sollte immer beachtet werden und kann an unzähligen Beispielen gesehen werden.Zum Beispiel war ein Trendprodukt der letzten Jahre der Fidget Spinner . Fidget Spinner waren zum Abbau von Stress gedacht und kamen zufällig in die Trends. Die Menschheit war begeistert davon und auf einmal wollte jeder einen Fidget Spinner besitzen, was kurze Zeit später auch zur Realität wurde. Die Nachfrage war so gross, dass sogar viele Unternehmen Fidget Spinner mit ihrem Logo herstellten. Leider verflog dieser Trend auch wieder relativ schnell und inzwischen kauft sich niemand mehr einen Fidget Spinner. Wenn dieser zu Hause irgendwo rumliegt, wird er meist weggeschmissen oder verkauert in irgendeinem Karton.Mit solchen Trends beschäftigen sich der Marketingbereich und zudem auch die Marktforschung, wie es beispielsweise bei der Marktforschung Schweiz , Deutschland oder Österreich der Fall ist. Manche Trends begrenzen sich auch nur auf einige Länder und sind in anderen Ländern komplett irrelevant. Zum Beispiel würde sich kaum eine Person in Thailand Skikleidung kaufen, weil es dort keinen Schnee gibt, aber in der Schweiz ist es ein relevantes Thema, weil die Schweiz umgeben von schönen Bergen ist. All diese Faktoren sollten beachtet werden, wenn Nachfrage geschaffen werden soll.

(fest/pd)