Produktivität in Unternehmen verbessern

Inzwischen es ist zum Beispiel der Fall, dass insbesondere junge Unternehmen auf neue Arbeitszeitmodelle mit kürzeren Arbeitszeiten und mehr Freizeit setzen. So gibt es immer mehr Befürworter der 4-Tage Woche. Vor allem in den USA, Frankreich oder Schweden setzen sich diese Ansätze durch. Dabei liegt der Fokus darauf, Mitarbeitern mehr Freiheit in Bezug auf ihre Arbeitszeitgestaltung zu ermöglichen. Die zur Verfügung stehende kürzere Arbeitszeit wird maximal produktiv genutzt und alle anstehenden Aufgaben werden effizient in bester Qualität erledigt, da die Angestellten motivierter und erholter ihre Aufgaben erledigen, da ihnen mehr Freizeit zur Erholung und Regeneration zur Verfügung steht.

Die an Ergebnissen orientierte Vertrauensarbeitszeit verfolgt ein ähnliches Konzept. Hier werden Ziele und Aufgaben festgelegt, jedoch keine festen Arbeitszeiten definiert. Der Fokus liegt auf der Produktivität und den zu erzielenden Resultaten der Mitarbeiter statt auf ihrer Präsenzzeit am Arbeitsplatz. Hier wird davon ausgegangen, dass nicht die am Arbeitsplatz verbrachte Zeit die Produktivität widerspiegelt. Dieses Arbeitszeitmodell ist besonders für all diejenigen geeignet, die statt ihre Zeit im Büro abzusitzen, lieber effizient und ergebnisorientiert arbeiten wollen.

Dieses Modell eignet sich nicht nur für die Mitarbeiter, die sich am Firmensitz befinden, sondern besonders für diejenigen, die vom Homeoffice aus arbeiten. Um diese Strategie effektiv umsetzen zu können, werden unter anderem auch technische Lösungen nötig, die dafür sorgen, auch Remote Mitarbeitern eine problemlose, effiziente Kommunikation untereinander zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen Aufgaben klar strukturiert und Erwartungen klar kommuniziert werden, damit die Mitarbeiter genau wissen, welche Resultate von Ihnen erwartet werden und welche Deadlines einzuhalten sind. Gelingt dies, kann viel Zeit und Energie eingespart werden, die dann für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Die Angestellten profitieren auch hier von mehr Freizeit und mehr Freiheiten.

Weitere Strategien für effizienteres Arbeiten

Des Weiteren ist die althergebrachte Infrastruktur im Unternehmen nicht immer geeignet, Aufgaben effizient zu erledigen. Manche Büroräume sind zu klein, so dass Teammitglieder sich oft gegenseitig stören - beispielsweise bei Telefonaten. Um dieses Problem zu lösen, kann beispielsweise eine Telefonbox im Unternehmen genutzt werden. Dies ist im Endeffekt ein schallisolierter Raum mit eigener Infrastruktur. So werden Telefonate und Videokonferenzen mit Kunden ermöglicht, ohne dabei das Umfeld zu stören. Hier finden problemlos auch mehrere Personen Raum so dass auch ungestört Meetings abgehalten werden können - eine perfekte Lösung für Unternehmen, in denen oft Arbeiten in Gruppen zu erledigen sind.

(fest/pd)