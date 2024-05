Professionelle Sonnenschutzlösungen im Überblick

Sonnenschirm aus dem Fachhandel

Der Sonnenschirm ist der Klassiker auf jeder Terrasse. Im Sommer wird er aufgestellt. Bei Regenwetter und starkem Wind ist er schnell in den Schuppen gestellt oder unter einer stabilen Schutzhülle verborgen. In der Anschaffung ist er recht günstig, im Komfort hingegen unhandlich. Im Abstand mehrerer Stunden muss er versetzt oder angekippt werden, um zwischen Frühstück und Abendessen den Schatten an der richtigen Stelle zu spenden. Im angekippten Zustand, dreht sich ein Sonnenschirm gern und wird nicht selten zum Alleinunterhalter einer geselligen Runde. Bei unbeständigem Wetter muss darauf geachtet werden, ihn nicht feucht zusammenzuklappen, da sich sonst schnell Stockflecken bilden.

Nach drei bis vier Jahren intensiver Nutzung haben die meisten Schirme ihren Zenit bereits überschritten und müssen ersetzt werden.

Gelenkarmmarkise mit Wandmontage

Etwas mehr Komfort bietet eine hochwertige Gelenkarmmarkise. In Gestalt einer Kassettenmarkise wird das eingerollte Markisentuch wasserdicht in einer festen Kassette verborgen, sodass Niederschlag und Frost keine bleibenden Spuren hinterlassen. Markisen lassen sich mit der richtigen Technik sowohl in der Wand als auch beispielsweise an Dachsparren befestigen.

Beachtet werden muss, dass die Markise den Schatten vor allem in den Morgen- und Abendstunden nicht direkt auf der Fläche darunter wirft. So wird vor allem der dahinterliegende Raum vor Sonneneinstrahlung zu grosser Hitze geschützt.

Wer entspannt unter der Markise sitzen möchte, kann sich mit einem Volant behelfen. Hierbei fährt ein weiteres Tuch an der Längsseite senkrecht nach unten. Dieses spendet auch gegen flach stehende Sonne Schatten. Ist etwas Wind im Spiel, muss das Volant allerdings eingefahren werden, um das Einreissen des Tuches zu verhindern. Schutz vor Niederschlag und Wind bringt eine Markise somit ebenfalls nicht.

Der stabilere Kompromiss: Die Pergolamarkise

Eine Pergolamarkise unterscheidet sich von einer normalen Gelenkarmmarkise dadurch, dass das Tuch in festen Führungsschienen verläuft. Diese Führunsschienen werden über dezente Pfosten gegenüber der Wandfläche befestigt. Aufgrund dieser stabilen Konstruktion benötigt es auch keine Gelenkarme unterhalb des Markisentuches. Durch das Ständerwerk aus Alu lassen sich deutlich grössere Flächen überspannen: Sowohl in der Breite als auch im Ausfall, d.h. der Tiefe, in welcher die Markise ausgefahren wird.

Da keine Hebelkräfte wirken, lässt sich die Pergolamarkise auch bei Wind nutzen. Lediglich bei sehr starkem Wind und Sturm muss die Pergolamarkise eingefahren werden.

Auf allen Seiten der Pergolamarkise können sogenannte Zip-Screens oder auch Senkrechtmarkisen installiert werden. Diese sind aus stabiler Glasfaser und mit einem halbtransparenten Effekt ausgestattet: Von innen kann der Garten weiter betrachtet werden, während von aussen vollständiger Sichtschutz hergestellt ist. So wird nicht nur blendender Sonneneinstrahlung vorgebeugt, sondern auch den neugierigen Blicken von Passanten oder Nachbarn.

Terrassendach in klassischer Form

Das flache Terrassendach mit einer Dachrinne und Abflussrohren wird an das äussere Mauerwerk der Immobilie montiert. Sie wählen Ihr klassisches Terrassendach aus verschiedenen Materialien, die Sie kombinieren können. Regionale Anbieter für die Terrassenüberdachung bieten massgeschneiderte Projekte. Orientieren Sie sich bei der Gestaltung an die bestehenden Designelemente des Hauses, damit sich das klassische Terrassendach optisch integriert.



Glas-Terrassendächer in verschiedenen Formen schützen vor der direkten Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und Winden. Sie gelten als universaler Schutz für alle vier Jahreszeiten und bieten Möglichkeiten, sie mit Extras auszustatten. Unter anderem mit Heizstrahlern für die kalte Jahreszeit und mit LED-Leuchten für lange Sommernächte auf der Terrasse. Komplett umbaut erhalten Sie einen Kaltwintergarten, der ideal für die Überwinterung von Pflanzen ist.



Beachtet werden sollte, dass sich im Hochsommer unter dem Glasdach Hitze stauen kann. Es benötigt daher eine gute Durchlüftung, die beispielsweise über ein optional erhältliches Schiebefenster erreicht werden kann. Während das Glasdach den Vorteil mit sich bringt, dass maximaler Lichteinfall möglich ist und dahinterliegende Räume nicht verdunkelt werden, ist hingegen auch an die regelmässige Reinigung zu denken. Insbesondere im Frühling zur Blütezeit sind die Spuren der Natur schnell und regelmässig sichtbar.

Bestes Klima mit einem modernen Lamellendach

Mit kubischer Optik stehen im Augenblick besonders Lamellendächer hoch im Trend. Die Lamellen lassen sich elektrisch drehen, sodass es so viel Schatten wie nötig, jedoch keinen Hitzestau gibt. In Richtung Sonneneinstrahlung geöffnet, ergibt das Licht und Schattenspiel unter dem Lamellendach einen einzigartigen sommerlichen Flair.

Im geschlossenen Zustand ist das Dach vollkommen wasserdicht. Mobiliar sowie gesellige Runden sind bei unbeständigem Wetter bestens geschützt. Auch Zip-Screens (Senkrechtmarkisen) oder Glas-Schiebeelemente lassen sich problemlos integrieren, um gegen Wind oder flach stehende Sonne zu schützen. Mit indirekter, farbiger LED Beleuchtung lässt sich eine wunderschöne Stimmung in den Abendstunden erzeugen. Premium Varianten der Lamellenüberdachung lassen sich vollständig öffnen. Dabei öffnet der Mechanismus die Lamellen zunächst und fährt diese anschliessend komplett an den Rand. So wird bei trübem Wetter maximales Licht in dahinterliegende Räume gelassen.

Montiert wird das Lamellendach entweder komplett freistehend auf 4 Pfosten oder einseitig mit Wandmontage.

Showroom im Fachhandel besuchen

Verschaffen Sie sich durch den Besuch von Ausstellungsräumen einen visuellen Eindruck von den Produkten. Schatteria gibt es mittlerweile an sechs verschiedenen Standorten in Deutschland. Lassen Sie sich bei der Planung Ihrer Überdachung unbedingt beraten. Laufwege, der Verlauf der Regenrinne sowie evtl. zukünftig geplante Zusatzausstattung sollten vom ersten Moment an berücksichtigt werden.

Zum Autor

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Sonnenschutz-Branche verfügt Hendrik Emmert über geballtes Expertenwissen. Als Gründer und Inhaber von Schatteria stellt er dieses Wissen mittlerweile einer breiten Kundschaft an sechs Standorten in Deutschland zur Verfügung. Auf diese Weise entstehen jährlich mehr als 1.000 Wohlfühloasen, die Funktionalität mit maximalem Lifestyle verbinden. Die bestens ausgestatteten Showrooms befinden sich in Dresden, Leipzig, Berlin, München, Gmund am Tegernsee sowie Hamburg.

(fest/pd)