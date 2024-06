Prüfungsangst in der Fahrschule bewältigen und ausschalten

Wie sich an den Prüfungstagen in Fahrschulen in Basel perfekt vorbereiten?

In diesem Artikel geben wir Ihnen hilfreiche Tipps, die solchen Prüfungssituationen den Schrecken nehmen können und Sie dabei unterstützen, Ihre Nerven in Zaum zu halten. Was hilft wirklich gut gegen Prüfungsangst?

Wer sich für den Prüfungstag gut vorbereitet, hat die Schlacht bei der theoretischen und ebenso praktischen Fahrprüfung schon zur Hälfte gewonnen. Hier nachfolgend hilfreiche Tipps:

Für einen guten und ausreichenden Schlaf in der Nacht davor sorgen. Am Tag vor Prüfung lieber auf Alkohol verzichten. Für die Nerven empfiehlt es sich, gesund zu frühstücken und ausreichend zu trinken. Möglichst keinen aufputschenden Kaffee, denn dieser macht nicht nur wach, sondern verstärkt Angstsymptome. Am Tag der Prüfung der Fahrschule in Basel nicht mehr lernen, denn durch den Stress bleibt nichts mehr wirklich hängen. Daher ist es wirklich extrem wichtig schon die Zeit vor Prüfung kräftig gelernt zu haben. Lieber ein paar Fahrstunden mehr zu nehmen, denn die praktische Prüfung ist nicht die Zeit Schwächen beim Fahren auszumerzen. Fahrprüfung nur durchführen, wenn sonst im Leben kein weiterer enormer Stress ist. Es macht immer Sinn, einen Termin in einer entspannten Zeit zu vereinbaren, sodass sich die Gedanken nicht noch zusätzlich um Negatives drehen.

Der erste Schritt - die theoretische Prüfung in der Fahrschule in Basel und Umgebung

Bei der ersten Frage schon Panik zu bekommen, muss nicht sein. Einfach und sinnvoll ist immer, wenn die besonders schweren Fragen am Ende erst beantwortet werden, sonst kommt automatisch ein grosser Zeitdruck hinzu. Direkt vor der Prüfung hilft es oftmals, einfach noch 10 Minuten an die frische Luft zu gehen. Wer ausreichend gelernt hat, schafft es mit Sicherheit erfolgreich durch die Prüfung. Der Fehler während des Wartens auf die Prüfung ist, wenn andere Schüler mit ihrer Panik anstecken. In dem Fall einfach Abstand halten.

Geht die Prüfung dann doch daneben, ist das kein Weltuntergang, denn es gibt weitaus Schlimmeres.

Symptome und Gegensteuern

Angst zeigt sich in vielen verschiedenen Facetten und nicht jeder Mensch reagiert hier mit denselben Symptomen. Typische Angstsymptome sind zum Beispiel

starker Schwindel

erhöhter Puls

Darm und Magen rebellieren

Kopfschmerzen

enorm Schwitzen

erhöhter Blutdruck

Zittern

Blackout

Nimmt die Angst so viel Raum ein, dass sich die Nerven selbst nicht mehr beruhigen lassen? In diesem Fall ist die Hilfe von einem Therapeuten nicht die schlechteste Wahl. Oftmals helfen dazu auch Meditation und ein Spaziergang durch den Wald.

Hilfreiche Tipps zur praktischen Prüfung

Ist es jetzt endlich soweit und die praktische Prüfung steht an? Jetzt gilt es an ein paar wichtige Dinge zu denken:

jeder Prüfling sollte gut ausgeruht sein, gefrühstückt haben und eine positive Einstellung mitbringen

unbedingt pünktlich erscheinen

Handy während der Prüfungsstunde unbedingt abschalten

bei kleinen Fahrfehlern nicht panisch werden, denn Fahrprüfer sind auch nur Menschen und drücken auch mal ein Auge zu - sofern es nicht gefährdend war

In der Regel kennen sich Fahrlehrer und Fahrprüfer und führen während der Prüfung einen Smalltalk. Das kann beruhigend wirken, aber auch zum Nachlassen der Aufmerksamkeit verführen. Es ist wichtig, wachsam zu bleiben. Besonders auf die Anweisungen des Fahrprüfers ist genau zu achten. Anweisungen wie zum Beispiel. "Wir fahren die nächste Möglichkeit rechts" sind oft ein Hinweis darauf, dass die Verkehrsführung ein Abbiegen an der nächsten Strasseneinmündung untersagt. Es gilt also genau auf Verkehrsschilder und die vorherrschende Verkehrsführung zu achten.

Einige Fahrprüfer geben bei einem Fahrfehler oft auch eine zweite Chance, indem sie den Prüfling noch einmal an die gleiche Stelle schicken. Dann gilt es scharf zu überlegen, was beim ersten Mal falsch gelaufen sein könnte.

Weiss der Fahrlehrer, welcher Fahrprüfer am Prüfungstermin die Fahrprüfung abnehmen wird, hat er vielleicht sogar einige Tipps für den Prüfling. Oft kennt er dann die bevorzugte Prüfstrecke des Fahrprüfers oder weiss, welches die Punkte sind, auf die der Fahrprüfer besonders gut achtet. Viele Fahrprüfer achten besonders auf die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit, den ausreichenden Abstand zum Vordermann und den korrekten Fahrstreifenwechsel. Es ist immer gut, auf die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer zu achten. Dazu gehören auch Fahrradfahrer und Fussgänger.

Wenn eine Anweisung des Fahrprüfers nicht eindeutig war, lieber nachfragen als eigene Interpretationen umsetzen. Das könnte als Fahrfehler gewertet werden.

Wer sehr grosse Angst vor der Fahrprüfung hat, kann die Prüfungsfahrt auch mit einem Fahrlehrer einige Male zuvor simulieren. Dann ist die Fahrprüfung nur eine Wiederholung der Simulation.

Fast jeder Fahrschüler kann diverse Anforderungen beim Fahren gut erfüllen, bei einigen ist er sich jedoch unsicher. Auf die Unsicherheit sollte in der Fahrschule in Basel und Umgebung hingewiesen werden, selbst wenn der Fahrlehrer kein Problem erkennt. Kommt genau diese gefühlte Schwachstelle in der Prüfungsfahrt vor, gleicht sie einem Triggerpunkt und verstärkt die schon vorhandene Prüfungsangst. Besser ist es, diesen Punkt so oft mit dem Fahrlehrer zu üben, bis die Unsicherheit von selbst verschwindet.

Vorsicht bei Ratschlägen von Bekannten, welche schon länger einen Führerschein haben. In der Regel kennen sie weder den Fahrprüfer noch die gewählte Prüfungsstrecke. Was bei ihrer Prüfungsfahrt einfach oder ein Problem war, kann sich bei der eigenen Prüfungsfahrt völlig anders darstellen. Auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer kann den Prüfungsablauf beeinflussen und ist nicht vorhersehbar.

Fahrschule News

Trotz der vielen Einschränkungen durch Corona gab es auch bezüglich des theoretischen Unterrichtes in Fahrschulen eine hilfreiche Alternative: den Online-Unterricht. So musste es für Fahrschulen nicht den totalen Verdienstausfall geben. Leider wird dieser Unterricht nicht von Bestand sein. In Deutschland ist ein Präsenzunterricht schon jetzt nötig. Offiziell ab 01.07.2022. Am besten gleich einmal bei der Fahrschule direkt nachfragen!

(fest/pd)