Reisen ohne Einschränkungen: Gründe für Gepäckaufbewahrung in Berlin

Doch es ist nicht nur die Historie, die Berlin definiert, als Reisender wird man auch vom kreativen Puls verzaubert: In den bunten Strassen von Neukölln und Friedrichshain stöbern Hipster in Vintage-Läden und Street-Art-Künstler zaubern ihre Visionen an alte Gebäudewände, um inmitten des urbanen Dschungels kleine Oasen der Ruhe zu schaffen.

Berlin ist ein Ort des Kontrasts, ein Ort, der niemals stillsteht und ständig neu erfunden wird. Es ist eine Stadt, in der du dich verlieren und gleichzeitig neu entdecken kannst.

In Berlin findet jeder seinen Platz, ob Einheimischer oder Tourist - doch wie steht es in dieser Hinsicht um deine Koffer?

Ein echtes Berliner Drama bahnt sich an: Die Last der Koffer

Du hast es endlich geschafft! Der Flug kam pünktlich an, du hast dich nicht im U-Bahn-Netz verirrt und selbst der waschechte Berliner Taxifahrer war ausnahmsweise mal nicht wortkarg.

Nun stehst du mitten in Berlin, aber dein Hotelzimmer ist erst in einigen Stunden bereit und du bist von oben bis unten mit Gepäck ausgestattet. Allein die Vorstellung, einen ganzen Tag mit Koffer durch das turbulente Treiben von Kreuzberg zu schlendern, klingt anstrengender als einen Marathon zu laufen.

Schliessfächer in Berlin: Rettung oder Auslaufmodell?

Früher, ja früher, da war alles besser: Das mag vielleicht auf einiges zutreffen, aber definitiv nicht auf die Schliessfächer, die sich an Bahnhöfen und an öffentlichen Plätzen in der Stadt befinden.

Oft sind diese verdreckt, belegt oder gar defekt, wenn sie nicht bereits alle aufgrund von Sparmassnahmen wegrationalisiert wurden. Findest du trotzdem ein annehmbares Exemplar, dann bestimmt irgendwo versteckt in einer dunklen Ecke, neben einem ominösen Dönerstand. Dies ist nicht gerade der Ort, an dem du deine wertvollen Sachen lassen möchtest, während du die Stadt erkundest.

Ausserdem sind die Schliessfächer in Deutschland meist nur mit Münzgeld (und zwar passend) zu bezahlen - dies hat man nur selten bei sich, wenn man gerade erst angekommen ist.

Bounce hinein ins Berliner Leben - lasse Gepäckprobleme hinter dir

Es geht auch anders - und zwar mit Bounce! Was erst einmal klingt wie eine neue Berliner Indieband, ist im Grunde eine intelligente und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Gepäckaufbewahrung in der ganzen Stadt.

Hier kommen die Gründe, warum diese Methode der Kofferlagerung sich dir und deinem Reisestil viel besser anpasst, als es jedes Schliessfach in Berlin je könnte.

1. Ortsunabhängigkeit - überall in Berlin, genau da, wo du bist

Egal, ob du im pulsierenden Prenzlauer Berg oder im historischen Charlottenburg unterwegs bist - Bounce ist schon da und hat bereits einen Ort für deine Sachen gefunden.

Es ist fast so, als hätte Bounce einen kleinen Spion, der deine Berlin-Pläne kennt und stets vorausschauend den perfekten Platz für deine Tasche oder deinen Rucksack reserviert. Pendle so unbeschwert durch die Stadt, ohne den Ballast deines Gepäcks.

2. Sicherheit - dein Gepäck in sicheren Händen, garantiert!

Verabschiede dich von zu dunklen Bahnhofsecken und begrüsse stattdessen ein sorgloses Berlin-Erlebnis, denn jeder Partner, der sich Bounce anschliesst, wird sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass er denselben hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht, die Bounce sich selbst auferlegt hat.

Das bedeutet konkret, dass dein Gepäck in einem sauberen, sicheren und überwachten Raum auf dich wartet, wobei obendrein jedes Gepäckstück mit bis zu 10000 Dollar versichert ist.

3. Bequemlichkeit - weil keiner suchen, warten und abzählen will

Die Technologie hat unser Leben in vielen Bereichen vereinfacht - und die Gepäckaufbewahrung sollte da keine Ausnahme bilden. Die Zeiten, in denen du lange Schlangestehen und nach Kleingeld kramen musstest, um die Gepäckaufbewahrung in Berlin zu bezahlen, sollten allmählich der Vergangenheit angehören.

Mit Bounce ist die Buchung schnell, nahtlos und stressfrei: Die Webseite oder die App führt dich in wenigen Schritten durch den Prozess und zeigt dir neben verfügbaren Standorten in deiner Nähe, Öffnungszeiten (viele mit 24 Stunden-Verfügbarkeit) und sogar Bewertungen anderer Nutzer an.

4. Preis - damit mehr Geld für Mitbringsel bleibt

Bounce ist so preiswert, dass du zweimal nachsehen musst, um sicherzugehen, dass du dich nicht verlesen hast - für nur 5 Euro pro Tag und Gepäckstück bist du dabei!

Es lohnt sich nicht, Unsummen für überdimensionale Schliessfächer oder teure Gepäckaufbewahrungsdienste auszugeben, wenn Bounce dir denselben (oder sogar einen besseren) Service zu einem Bruchteil des Preises anbietet.

Die eingesparten Euros können sofort wieder investiert werden - sei es in ein kühles Berliner Weisse oder in ein Souvenir von einem Flohmarkt in Friedrichshain. Bounce leert deine Geldbörse nicht unnötig, sondern sorgt mit seinen günstigen Preisen für noch mehr Berlin-Erlebnisse.

Warum du in Berlin jedes Gramm Freiheit brauchst

Von der East Side Gallery bis zum Techno-Club Berghain: In einer Stadt, die alles zu bieten hat, willst du beweglich bleiben, oder bist du schon mal mit einem Rollkoffer über das Berliner Kopfsteinpflaster gestolpert - das empfiehlt sich ganz sicher nicht!

Berlin will frei und unbelastet erlebt werden - so hast du beide Hände frei für eine Currywurst und ein Bier, um Fotos von all den Sehenswürdigkeiten zu machen oder um mit diesen Händen das Berliner Nachtleben zu umarmen.

Handfrei in der Hauptstadt: Weniger zu tragen - mehr von Berlin erleben

Es gibt es wohl kaum eine andere Stadt auf der Welt, die Freiheit so sehr verkörpert wie Berlin, daher solltest du dich dort als Reisender auch entfalten können, anstatt dich von deinem Gepäck einschränken zu lassen.

Bounce bietet dir die Chance, diese wunderbare Stadt in all ihrer Vielfalt zu entdecken und das Prinzip ist dabei so einfach wie genial: App öffnen, Standort auswählen, buchen, Gepäck abgeben und loslegen.

Die Stadt ist vielleicht nicht besonders schön, aber echt sexy und was auch immer du vorhast, sei es die Besichtigung des Fernsehturms, die Erkundung des Szeneviertels Schöneberg oder ein kühles Bad im Wannsee - tu es leicht und unbeschwert mit Bounce.

