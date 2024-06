Restaurantführer: Wie wählt man den Wein im Restaurant aus?

Berücksichtigen Sie das gewählte Menü

Von seinem Ursprung bis heute ist eine Vielzahl von Weinen entstanden, die sich alle durch ihre Farbe oder ihre Eigenschaften von anderen unterscheiden. Daher ist es wichtig, den richtigen Wein auszuwählen, um die Einzigartigkeit jeder Flasche zum richtigen Zeitpunkt zu geniessen.

Um die richtige Flasche Wein im Restaurant auszuwählen, müssen Sie das Essen berücksichtigen, das der Wein begleiten möchte. Wie Sie bei Cavesa sehen können, hat jeder Wein einen einzigartigen Geschmack, der davon abhängt, wo und wie er hergestellt wurde. Genau wie Weine haben jedoch auch Mahlzeiten ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Textur, was zu einer Verschmelzung der Geschmäcker von Wein und Mahlzeit führt. Wenn der gewählte Wein nicht zu der Mahlzeit passt, die er begleitet, ist der Geschmack in Ihrem Mund nicht exquisit. Es kann sein, dass Sie Ihren Wein nicht richtig geniessen können, wenn sich Essen und Wein nicht ergänzen. Daher sollten Sie bei der Auswahl Ihres Weins das gewählte Essen und seine Zusammensetzung berücksichtigen. Egal, ob es sich um eine Vorspeise oder ein Hauptgericht handelt, achten Sie darauf, ob der Hauptbestandteil des Gerichts Fisch oder rotes Fleisch ist. Berücksichtigen Sie auch die Temperatur des Gerichts, seinen Säuregrad oder seine Süsse, bevor Sie den Wein auswählen.

Befolgen Sie die traditionelle Weinabstimmung

Für Menschen, die sich nicht allzu gut auskennen, kann es die richtige Alternative sein, auf Nummer sicher zu gehen, um seine Flasche zu geniessen. In diesem Fall ist es für Sie am besten, der traditionellen Abstimmung von Wein und Essen zu folgen, um kein katastrophales Ergebnis zu erzielen. Bei dieser traditionellen Abstimmung ist es ratsam, zu rotem Fleisch einen Wein der gleichen Farbe zu servieren. Weisswein hingegen passt in der Regel zu hellem Fleisch, Fisch und Käse. Zum Dessert haben Sie die Wahl zwischen Süssweinen, fruchtigen Weinen und Roséweinen, je nachdem, für welches Dessert Sie sich entscheiden. Wenn Sie während des gesamten Essens mehrere Weine trinken möchten, kombinieren Sie die Weine nach ihrer Stärke. Beginnen Sie mit Weinen von geringerer Stärke und enden Sie mit aromareicheren Weinen, um die Besonderheit jeder Flasche klar zu erkennen.

Den Sommelier um Rat fragen

Wenn Sie sich bei der Weinauswahl unsicher sind, sollten Sie erwägen, den Sommelier des Restaurants um Rat zu fragen, falls er anwesend ist. Er ist die Figur im Restaurant, deren Aufgabe es ist, die Gäste zu beraten und ihnen neue Eindrücke zu vermitteln. Dieser wird also Ihre Bedenken mit Freuden entgegennehmen und kann Ihnen die passenden Weine für Ihr Essen empfehlen. Er kann auch Ihren Geschmack berücksichtigen, um das beste Arrangement von Speisen und Weinen für Sie zu finden. So profitieren Sie von der Harmonie zwischen Wein und Essen und können gleichzeitig Ihre Neugier auf besondere Flaschen befriedigen.

Ihren Geschmack berücksichtigen

Das Menü ist nicht der einzige Faktor, der in Ihren Entscheidungsprozess bei der Wahl eines Weins im Restaurant einfliessen sollte. Sie sollten auch Ihren Geschmack und Ihre Vorlieben in Bezug auf den Wein und seine Beilagen berücksichtigen. Haben Sie keine Angst davor, nicht mit dem Trend zu gehen oder von Ihren Tischnachbarn komisch angeschaut zu werden. Wenn Sie sich Ihrer Wahl sicher sind, ist alles andere unwichtig, da Ihre Zufriedenheit an erster Stelle steht. Seien Sie also gegenüber dem Kellner standhaft und wählen Sie die Flasche, die Ihnen gefällt, auch wenn sie nicht zum Essen passt.

(fest/pd)