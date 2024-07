SEO Sichtbarkeit steigern: die besten Tipps 2022

Optimierung der Metadaten

Core Web Vitals & User Experience

Largest Contentful Paint (LCP): Wie schnell lädt die Landingpage und lassen die Inhalte erscheinen?

Wie schnell lädt die Landingpage und lassen die Inhalte erscheinen? Cumulative Layout Shift(CLS): Wie stabil ist das Layout? Manchmal verschieben sich Elemente während der Ladezeit, sodass Nutzer aus Versehen auf ein falsches Objekt klicken.

Wie stabil ist das Layout? Manchmal verschieben sich Elemente während der Ladezeit, sodass Nutzer aus Versehen auf ein falsches Objekt klicken. First Input Delay (FID): Wie schnell agiert die Website allgemein? Läuft das Scrollen flüssig? Reagieren Buttons zügig?

Linkbuilding zur Erhöhung der Autorität

Im Jahre 2022 werden nahezu alle Informationen über das Internet eingeholt. Seien es Suchanfragen mit einem informativen Hintergrund oder jene mit Kaufabsicht. Fast 30 % aller Suchanfragen fallen auf das erste organische Ergebnis bei Google. Kaum jemand verirrt sich auf die zweite Seite. Bereits eine Position weiter vorne kann einem Unternehmen mehrere Tausend Euro bringen.Aus diesem Grund schauen wir uns in diesem Artikel die wichtigsten SEO-Massnahmen und Trends in 2022 zur Steigerung der SEO Sichtbarkeit. Denn die SEO Sichtbarkeit hat einen grossen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens.Die Metadaten werden in zwei Bereiche aufgeteilt. Der Titel und die Beschreibung. Beides sind Elemente der Suchergebnisse, welche bei Google zu sehen sind. Der Metatitel ist jener auf welchen draufgeklickt wird, um zur Website zu gelangen. Die Beschreibung befindet sich direkt darunter und gibt einen kleinen Einblick in die Inhalte.Oftmals reicht schon eine Optimierung der Metadaten, um drastische Positionsverbesserungen zu erfahren. Die Metadaten sind ein essenzieller Bestandteil für die Suchmaschine und die Besucher.Der Metatitel darf insgesamt 65 Zeichen lang sein. Das Keyword sollte an erster Stelle auftauchen und den Nutzer zum Klicken animieren.Die Metabeschreibung darf 156 Zeichen lang sein und sollte das Keyword sowie eine Alternative enthalten. Hier wird ein kleiner Teaser zum Inhalt ausgespielt, welcher einen Nutzer zu einer Handlung bringt.Metadaten sollten wahrheitsgemäss für jede einzelne Landingpage verfasst werden und keine Clickbaits enthalten. Kurzfristig mag das funktionieren, langfristig führt es zu Abstrafungen.Die Core Web Vitals und die User Experience rücken immer mehr in den Vordergrund und gehören neben dem Linkbuildung und Content zu den Top Ranking Faktoren.Die Core Web Vitals sind noch relativ frisch und setzen sich aus drei Faktoren zusammen.Die Signale zu den Core Web Vitals lassen sich in der Google Search Console prüfen. Eine Übersicht weisst einen dort auf schlecht optimierte Landingpages hin.Im Endeffekt muss das Gesamtpaket der Website stimmen, damit die Web Core Vitals eine hohe Punktzahl erreichen. Die Bedienung kann noch so gut sein, wenn die Inhalte oder Produkte schlecht sind, spiegelt sich dies in den Positionierungen wider.Linkbuilding gehört immer noch zu den Themen, die gerne unter den Tisch gekehrt werden. Dabei gehört es zu den wichtigsten Aspekten, um eine hohe Sichtbarkeit zu erzeugen. Ein Backlink ist ein Link, welcher von einer externen Website, z. b. über einen Gastbeitrag, auf die eigene verlinkt. Doch warum ist das so wichtig?Um auf die Notwendigkeit von Backlinks zu schauen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Was ist das Ziel von Google? Wie wird die Positionierung einer Website für ein Keyword festgelegt? Google möchte die Website oben haben, die die Suchintention möglichst perfekt abdeckt.Das geschieht über die Faktoren, die wie Autorität, die Markenbekanntheit und der Expertise. Zuerst einmal spielen die On-Page-Faktoren, wie der Content und die User Experience sowie das technische Setup eine essenzielle Rolle.Doch jetzt stelle man sich vor, dass alle Suchergebnisse einen ähnlichen Content aufweisen und von der Bedienung her On Point sind. Was macht Google nun? Google zieht die Backlinks heran und schaut dadurch, welche der Website, die meiste Autorität und Expertise durch externe Quellen zugesprochen wird. Die Information auf der Website, muss irgendwie verifiziert werden. Backlinks liefern Google einen Hinweis darauf, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist und die nötige Autorität besitzt.Und die Website, die am Ende die höchste Autorität und Expertise vorweist, hat die besten Chancen ganz oben positioniert zu werden.Würden Backlinks nicht zu den Top Rankingfaktoren gehören, könnte sich jeder eine Website bauen zu einem gesundheitskritischen Thema, den besten Content schreiben und würde vllt. auf Position 1 sein, ohne dass diese kritischen Inhalte irgendwo verifiziert werden.

(fest/pd)