Schlüsseldienst in Zürich: Darauf kommt es an

Im Branchenbuch oder im Internet kann man problemlos einen Schlüsseldienst finden. Aber nicht alle Firmen sind seriös. Wählt man den falschen Betrieb, kann man eine böse Überraschung erwarten.

In den Medien wird immer wieder über Schlüsseldienste berichtet, die Kunden in Not ausnutzen. Darum sind viele Menschen verunsichert. Damit man weiss worauf es bei der Beauftragung eines Schlüsseldienstes ankommt, sollte man sich schon informieren, bevor man in eine missliche Lage gerät.

In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zum Thema Schlüsseldienst. Es wird erklärt, wie man den richtigen Betrieb wählt und auf was es beim Anruf ankommt. So weiss man genau, was man erwarten muss und wie man schnell wieder in die eigenen vier Wände kommt.

Woran erkennt man einen guten Schlüsseldienst

Wenn man sich ausgesperrt hat, darf man nicht in Aufregung verfallen. Bekommt man die Tür nicht selbstständig wieder geöffnet, ist man auf professionelle Hilfe angewiesen. Auf der Suche nach einem Schlüsseldienst muss man genau hinschauen und eine vertrauenswürdige Option wählen. Am besten wählt man ein Unternehmen, das lokal ansässig ist und einen guten Ruf hat. Das verkürzt auch die Wartezeit bis der Monteur eintrifft. Ein Beispiel dafür ist der Schlüsseldienst Profi in Zürich - schluesseldienstzuerich.ch.

Sucht man einen Betrieb im Internet, sollte man auf der Webseite das Impressum und die Adresse prüfen. Branchenverbände sprechen ebenfalls Empfehlungen für gute Firmen aus. Wenn man einen passenden Betrieb gewählt hat, muss man ihn nur noch anrufen und den Auftrag zur Türöffnung erteilen. Dabei sollte man aber auf einige Dinge achten.

Das muss man beim Anruf beachten

Bevor man den Auftrag ausspricht, sollte man die Bedingungen der Türöffnung klären. Zuerst beschreibt man seine Situation gegenüber dem Mitarbeiter am Telefon im Detail und beantwortet weiterführende Fragen. So kann der Profi bestimmen, welche Massnahmen notwendig sind, um die Tür zu öffnen. Dabei sollte man klären, ob die Tür bei der Öffnung beschädigt werden muss. Falls die Antwort nein lautet, sollte man sich dies schriftlich bestätigen lassen. Beim Telefongespräch ist es gut, einen Zeugen mithören zu lassen, der die Absprachen bestätigen kann.

Man sollte sich den Namen der Mitarbeiter notieren und erneut den Sitz des Unternehmens erfragen. So kann man vermeiden, dass Unternehmen nur einen Scheinsitz im Internet vorgaukeln. Bevor man sich auf etwas einlässt, sollte man den Preis für die Dienstleistung plus die Fahrtkosten klären. So weiss man schon, welche Kosten man zu erwarten hat. Zuletzt kann man erfragen, wie lange die ungefähre Wartezeit dauern wird.

Barzahlung ist bei Schlüsseldiensten die gängige Zahlungsart. Manche Betriebe bieten auch die Ausstellung einer Rechnung an, die man dann in Ruhe lesen und später bezahlen kann. So hat man genug Zeit, Unstimmigkeiten zu entdecken und Fragen zu klären.

Kosten: Was ist normal und was nicht?

Die Preise für den Schlüsseldienst hängen von der Region, der Uhrzeit und dem Wochentag ab. Generell kann man sagen, dass es zu unüblichen Zeiten teurer ist, eine Tür öffnen zu lassen. Darum sollte man den Preis im Vorhinein aushandeln.

Wenn am Ende ein Preis auf der Rechnung steht, der nicht zum geleisteten Aufwand passt, kann man rechtliche Schritte erwirken. Im Zweifelsfall sollte man die Polizei zur Hilfe holen.

Vorsorgen mit diesen Tipps

Damit man nicht planlos dasteht, wenn die Haustür einmal zufällt, kann man klug vorausplanen. Ein Ersatzschlüssel bei Freunden, Familie oder an einem geheimen Ort kann das Problem schnell und ohne zusätzliche Hilfe lösen.

Falls man einen Schlüsseldienst braucht, sollte man am besten direkt beim Einzug die Nummer eines vertrauenswürdigen Betriebs ins Handy einspeichern. So läuft man keine Gefahr, in der Hektik auf eine unseriöse Firma hereinzufallen und kommt schnell wieder in die Wohnung.

(fest/pd)