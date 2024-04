Schweiz-Urlaub: Einzigartig und gesund

Darf es hingegen etwas naturnaher und abwechslungsreicher sein, dann empfiehlt sich die Stockhorn-Nordwand oder der Raiffeisen Skywalk. Bereits jetzt wird deutlich, wie viel es in der Schweiz zu entdecken gibt. Eines gerät jedoch oftmals in den Hintergrund. Ein erholsamer Urlaub bietet eine Vielzahl an Vorteilen für die eigene Gesundheit. Welche das sind und wie man das Maximum herausholt, verrät der folgende Artikel.

Das entspannte und glückliche Reisen

Eine entspannte und facettenreiche Reise macht uns glücklich. Wir erweitern unseren Horizont und lernen etwas Neues kennen. Zudem gewinnen die meisten Urlauber Abstand von ihrem Alltag und können ihre Gedanken sammeln. Die Sorgen des Alltags verschwinden zwar nicht, doch sie verlieren an Bedeutung. Überdies wirken sich die Ferien positiv auf unser Glücksempfinden aus. Viele Urlauber geben an, dass sie durch das regelmässige Verreisen glücklicher, zufriedener, gelassener und dankbarer sind. Ebenfalls relevant ist der positive Effekt, welcher den Auswirkungen von Stress effektiv entgegenwirkt.



Urlaubsreisen können jedoch manchmal herausfordernd sein. Insbesondere bei den Vorbereitungen möchte man alles richtig machen, damit die Ferien perfekt werden. Die Reise in die Schweiz geht vornehmlich mit Freude einher, dennoch müssen Reisende Vorkehrungen treffen. Dazu gehört auch die Vignette Schweiz , die für die Nutzung des Autobahnnetzes erforderlich ist. Wer mit seinem Fahrzeug die Schweizer Grenze passiert und über die Autobahn fährt, muss Mautgebühren begleichen. Mithilfe der digitalen Autobahnvignette geht dies im Handumdrehen. Fahrzeuge registrieren das Kennzeichen bequem online und müssen die Vignette nicht in die Windschutzscheibe kleben. Der Erwerb ist in wenigen Schritten vollzogen, sodass sich Urlauber in jeder Hinsicht auf die Ferien in der Schweiz konzentrieren können. Des Weiteren können drei Gefährte hinterlegt werden, ohne dass für jedes Gefährt eine eigene Vignette notwendig ist. Durch die damit verbundene Leichtigkeit kann man den Urlaub in vollen Zügen geniessen und reduziert den Stress der Reisevorbereitung.

Körperliche und mentale Gesundheit

Das Bereisen von anderen Ländern hat einen positiven Einfluss sowohl auf unsere körperliche als auch auf unsere mentale Gesundheit. Diese beiden stehen in einer starken Abhängigkeit zueinander. Ist unsere Psyche belastet, können körperliche Symptome auftreten. Menschen, die unter enormem Druck stehen und ein hohes Stresspensum aufweisen, klagen oft über Verspannungen und Rückenschmerzen . Zudem kann die Infektanfälligkeit steigen.



Damit dies nicht eintrifft, müssen Stress, Druck und Hektik schwinden. Im Alltag funktioniert dies jedoch schlecht. Schliesslich sind wir permanent mit den Herausforderungen und Belastungen konfrontiert. Erleichterung erfahren Betroffene nur, wenn sie Abstand zum Alltag gewinnen. Empfehlenswert sind dabei verschiedene Reisen. Je schöner und atemberaubender das Urlaubsziel ist, desto entspannter und erholsamer sind wir. Die Schweiz ist das ideale Ziel für Abenteuerlustige, Entspannungs- und Erholungssuchende sowie für alle Naturliebhaber. Ein Besuch der Rheinschlucht oder des Aare-Flusses lässt alltägliche Probleme in Vergessenheit geraten. Weinliebhaber kommen in Visperterminen auf ihre Kosten. Hier ist der höchste Weinberg Europas zu Hause. Einen unvergesslichen Weitblick erhält man an der Creux du Van , der natürlichen Felsformation.

(fest/pd)