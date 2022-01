Sichtbarkeit erhöhen im Onlineshop

Schreiben Sie aussagekräftige Produktbeschreibungen

Erstellen Sie Kategorieseiten, um Ihre Produkte zu strukturieren

Schreiben Sie aussagekräftige Inhalte für Ihre Hauptseiten

Sie brauchen überzeugende Produktbeschreibungen. Die Produktbeschreibung gehört zu den wichtigsten Bestandteilen eines Onlineshops. Wenn Sie diese mit Keywords versehen, werden Sie sehr viel Erfolg haben. Wie können Sie das bewerkstelligen?Aussagekräftige Produktbeschreibungen müssen überzeugend klingen. Sie brauchen nicht nur gute Inhalte, sondern auch relevante Keywords. Wenn Sie relevante Keywords integrieren, werden Sie die Sichtbarkeit Ihres Onlineshops erhöhen. Bevor Sie relevante Keywords in Ihre Produktbeschreibungen machen, müssen Sie eine Keyword-Analyse durchführen. Gehen Sie dazu in den Google AdWords Keyplanner und lassen Sie sich eine Liste mit den besten Keywords anzeigen. Anschliessend integrieren Sie diese in den Produktbeschreibungen.Nun stellen Sie sich vor, dass Sie im Webshop mehrere oder hunderte von Produktbeschreibungen haben. Dadurch können Sie die Sichtbarkeit im Onlineshop signifikant erhöhen. Sie werden mehr Erfolg haben und werden sehen, dass Sie von einer höheren Anzahl von Kunden kontaktiert werden.Damit Sie Ihr Angebot gut strukturieren, müssen Sie Kategorieseiten schreiben. Diese Kategorieseiten helfen Ihnen, Ihre Produkte zu kategorisieren und zu ordnen. Dadurch ist es für Sie möglich, das Ranking Ihres Onlineshops zu erhöhen. Die Kategorieseiten helfen Ihnen weiterhin, verschiedene Unterkategorien zu erstellen. Dadurch ist es möglich, Ihr Angebot besser zu ordnen und zu strukturieren. Die Kategorieseiten sollten um die 500 bis 800 Wörter lang sein. Gleichzeitig sollten diese Seiten wichtige Keywords enthalten. Machen Sie auch hier eine Keyword Analyse und integrieren Sie die wichtigsten Keywords. Sie werden sehen, dass Sie das Ranking für Ihren Onlineshop verbessern werden.Es ist sehr wichtig, dass der erste Eindruck gut ist. Sie erstellen eine aussagekräftige Hauptseite und überzeugende Unterseiten. Auf Ihrer Hauptseite sollten kurze Absätze stehen. Integrieren Sie auch Buttons, damit die Besucher auf Unterseiten kommen. Neben der Startseite brauchen Sie eine Kontaktseite und eine Seite für Leistungen. Es ist wichtig, dass die Besucher eine Übersicht Ihrer Leistungen haben. Vergessen Sie nicht Ihre Kontaktdaten auf der Hauptseite anzugeben. Auf der Kontaktseite integrieren Sie eine Karte mit Ihrem Unternehmensstandort.

(fest/pd)