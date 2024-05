Smartphone verkaufen: Diese Tipps beachten

Daten sichern - Backup erstellen

Bevor Sie Ihr iPhone verkaufen und sich von Ihrem Gerät verabschieden, sollten Sie alle für Sie wichtigen Daten wie Kontakte, Fotos, Videos und andere Dokumente sichern. Das geht am besten, indem Sie eine Sicherungskopie Ihrer Dateien erstellen. Das geht schnell, mit iTunes oder iCloud für iOS-Geräte und mit kostenlosen Apps für Android-Geräte. Mit iTunes oder iCloud können Sie Backups erstellen, die alle Daten Ihres Geräts in ihrem letzten Zustand speichern. Für Android-Geräte können Apps von Drittanbietern als alternative Methode für die Datensicherung verwendet werden. Mit diesen Apps können Benutzer ihre Dokumente in Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive und Dropbox speichern.

Ebenso können Fotos und Videos mit Google Fotos gesichert werden, während Kontakte über das eigene Google-Konto synchronisiert werden können. Es ist wichtig zu beachten, dass die mit diesen Methoden gespeicherten Daten nur dann erhalten bleiben, wenn der Nutzer Zugang zu seinem Google- oder iCloud-Konto hat, wenn er seine Dateien zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellt.

Daten sicher löschen

Beim Verkauf eines Smartphones ist es wichtig, sicherzustellen, dass alle auf dem Gerät gespeicherten Daten sicher und vollständig gelöscht werden, damit sie nicht wiederhergestellt werden können. Auf diese Weise schützen Sie Ihre persönlichen Informationen vor einem möglichen Missbrauch durch Dritte. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist in der Regel ausreichend für diesen Zweck.

Um die Sicherheit zu erhöhen und die Datenwiederherstellung zu erschweren, sollten iOS-Geräte vor dem Zurücksetzen mit AES-256 verschlüsselt werden. Android-Geräte sollten verschlüsselt werden, wenn sie mit Versionen älter als 5.1 Lollipop betrieben werden. Alternativ können Sie einen professionellen Datenvernichtungsdienst beauftragen, um alle auf dem Gerät gespeicherten Daten sicher zu löschen. Die Experten verwenden sichere Löschtechniken wie die Low-Level-Formatierung, bei der vorhandene Daten mehrfach mit zufälligen Zeichen oder Zahlen überschrieben werden, sodass es unmöglich ist, die ursprünglichen Dateien wiederherzustellen.

Wert des Smartphones online ermitteln

Es gibt viele Websites, die Preisschätzer anbieten, sowie Dienste, die gebrauchte Handys kaufen. Ankaufdienste bieten Tools, mit denen Sie den Wert Ihres Geräts auf der Grundlage seines Modells und Zustands schätzen können. Die Dienste berücksichtigen Faktoren wie Alter und Kauf sowie Marke und Zustand beim Wiederverkauf, um einen fairen Preisvorschlag zu unterbreiten.

Sie können sogar mehrere Quellen vergleichen, um beim Verkauf Ihres Handys das bestmögliche Angebot zu erhalten. Ausserdem gibt es andere Websites, auf denen Sie nach dem aktuellen Marktwert suchen können, sodass Sie besser einschätzen können, wie viel Geld Sie mit dem Verkauf Ihres Geräts verdienen könnten.

Schöne Produktfotos erstellen

Der erfolgreiche Verkauf von Handys beginnt mit der Erstellung schöner Produktfotos, die den wahren Zustand Ihres Geräts zeigen. Achten Sie auf scharfe und klare Bilder. Wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie nach draussen und positionieren Sie das Handy so, dass es von der Sonne beleuchtet wird. So entsteht ein weicher, schattenfreier Effekt, der die Details Ihres Geräts besonders gut zur Geltung bringt. Achten Sie ausserdem darauf, dass Sie einen einfarbigen Hintergrund verwenden, wie eine neutrale Wand oder einen Stoff.

Machen Sie mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen, um die Funktionen so gut wie möglich darzustellen. Bei besonderen Merkmalen wie Kratzern oder Dellen auf dem Gehäuse oder Abnutzungserscheinungen an Tasten und Anschlüssen sollten Sie auch Nahaufnahmen machen.

Ausführliche Produktbeschreibungen

Der Verkauf von Mobiltelefonen erfordert eine detaillierte Produktbeschreibung, um das Interesse potenzieller Kunden zu wecken und sie über den Zustand, die Funktionen und andere Aspekte des Geräts zu informieren. Es ist wichtig, das Modell, die Speicherkapazität, die Farbe, den Zustand und das mitgelieferte Zubehör des Handys präzise und genau zu beschreiben.

Ferner ist es sehr hilfreich, Details wie Akkulaufzeit, Megapixel der Kamera, verfügbare Apps oder Software-Updates, Netzwerkkompatibilität und Prozessorgeschwindigkeit anzugeben. So haben die Käufer alles, was sie brauchen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wenn Sie etwaige Mängel oder Unvollkommenheiten betonen, können Sie dafür sorgen, dass sich Ihre Kunden beim Erhalt des Geräts nicht getäuscht fühlen.

Sei ehrlich

Wenn Sie ein Mobiltelefon verkaufen, ist Ehrlichkeit die beste Politik. Seien Sie potenziellen Käufern gegenüber immer offen und ehrlich, wenn es um Kratzer oder andere Mängel am Gerät geht. Es ist wichtig, den Zustand des Geräts genau zu beschreiben, damit der Käufer eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann.

Sie sollten in Ihrem Angebot nicht nur auf sichtbare Schäden hinweisen, sondern sich auch die Zeit nehmen, andere potenzielle Probleme zu prüfen, wie die Akkulaufzeit, die Kompatibilität von Speicherkarten, Staub oder Schmutz in der Kamera und etwaige Softwareprobleme. So können Sie sicherstellen, dass die Käufer vor dem Kauf genau wissen, was sie bekommen.

(fest/pd)