Spitzenkoch Jacky Donatz gestorben

Der im Engadiner geborene Donatz hatte von 1999 bis 2017 in Zürich das Fifa-Restaurant Sonnenberg geführt. Nach seiner Pensionierung trat er noch als Gastkoch und Berater auf. Berühmt wurde der Koch durch eine bodenständige Küche mit Klassikern auf der Karte. Seine bekanntesten Gerichte waren die Pasta Mezzelune, sein Siedfleisch und das Kalbskotelett.Nach der Schule in Samedan im Engadin machte er von 1967-1969 die Kochlehre in den Flughafenrestaurants Zürich-Kloten. Danach war er unter anderem Küchenchef im Hotel Carlson in St. Moritz, leitete das Restaurant im Grand Hotel Tschuggen in Arosa und betrieb Jacky's Stapferstube in Zürich. Zuletzt arbeitete Donatz im Hotel Gotthard an der Bahnhofstrasse - die Besitzerin hatte ihn überredet, seinen Ruhestand kurzfristig zu unterbrechen.Im Lauf seiner Karriere wurde er insgesamt mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet und er machte sich als Institution in Zürich einen Namen über die Grenzen hinaus.

(fest/restaurant.ch)