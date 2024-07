Städte-Hopping in der Schweiz: Unterwegs zu den grössten Metropolen

Basel - ein Eldorado für Kunstkenner

Reisen in einladende Hotels Basel führen in eine Stadt, die im Dreiländereck zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich zu Hause ist. Kleinbasel - ein Teil der Stadt - befindet sich auf der rechten Seite des Rheins. Der auf der linken Rhein-Seite gelegene Stadtteil Grossbasel beherbergt das pulsierende Stadtzentrum, das zum Einkaufen einlädt und mit seiner charmanten Altstadt begeistert. Die Heimat der ältesten Universität des Landes verzaubert als kunstreichste schweizerische Stadt, die Besucher mit Attraktionen wie einem Historischen Museum magisch anzieht. Grosser Beliebtheit erfreut sich zudem das Kunstmuseum, in dem Kunstkenner eine der bedeutungsvollsten Gemäldesammlungen aus ganz Europa bewundern können. Auf viele Urlauber übt der Basler Zoo magische Anziehungskraft aus. Dank seiner prachtvollen Anlagen und fantastischen Zuchterfolgen ist der Tierpark einer der besten Zoos der Welt.

Zürich - Finanzhauptstadt und historisches Zentrum in einem

Von ihren Hotels Zürich aus erobern Reisende nicht nur die selbsternannte Finanzhauptstadt des Landes. Das beliebte Reiseziel betört mit seiner malerischen Lage an Seen und Flüssen. Eine besondere Augenweide ist die historische Altstadt von Zürich, deren Zusammenspiel aus kleinen Kirchen, historischen Plätzen und farbenfrohen Häusern beinahe einzigartig ist. Eines dieser Aushängeschilder ist der Lindenhof, der einen unverfälschten Blick auf die Kathedrale Grossmünster freigibt. Kein Urlauber sollte es sich entgehen lassen, einen Schnappschuss vor der Augustinergasse zu verewigen.

Bern - unterwegs im UNESCO-Weltkulturerbe

Bern - die Hauptstadt der Schweiz - schreibt als eine der besterhaltenen europäischen Hauptstädte mit mittelalterlichem Flair Geschichte. Einst in einer Schleife der Aare erbaut, gleicht ein Spaziergang durch Bern einer Zeitreise in die Vergangenheit. Die Schweizer Metropole vereint eine Vielzahl historischer Denkmäler, denen Prachtbauten wie die Stiftskirche St. Vinzenz oder der Zytglogge-Turm mit einer astronomischen Uhr angehören. Einen atemberaenden Blick auf die gesamte Stadt verspricht der Rosengarten. Die im 12. Jahrhundert erbaute Altstadt gehört dem UNESCO-Weltkulturerbe an.

Luzern - das Tor zur Zentralschweiz

Der beliebte Touristenmagnet Luzern wird liebevoll als «Postkarte der Schweiz» bezeichnet. Luzern ist eine Stadt voller Kontraste, deren historische Fussgängerzone aus der Altstadt dem modernen Ambiente Luzerns gegenübersteht. Eine der markantesten Sehenswürdigkeiten ist die Kapellbrücke, die mit architektonischen Besonderheiten wie einem Wasserturm oder einem Bilderzyklus die Blicke auf sich zieht. Luzern ist am Fusse einer mitreissenden Naturkulisse vor dem Vierwaldstättersee, Pilatus und Rigi zu Hause.

Lausanne - Heimat mehrerer architektonischer Highlights

Lausanne ist eine an zwei Flüssen und auf drei Hügeln erbaute Stadt, die für ihre architektonischen Glanzpunkte bekannt ist. Schon aus weiter Ferne ist die im 12. Jahrhundert errichtete Kathedrale Notre-Dame de Lausanne sichtbar. Am Ufer des Genfersees können Reisende ihre Blicke bis zum mittelalterlich anmutenden Viertel oder den berühmten Lavaux-Terrassen in der Cité schweifen lassen. Während mehrere Grünflächen zum Verweilen einladen, betonen im Stil der Renaissance, der Gotik und im Neoklassizismus erbaute Prachtbauten die Blicke der Besucher magisch an. Mit dem Bel-Air Tower beherbergt Lausanne den ersten Wolkenkratzer der Schweiz.

(fest/pd)