Starke Nachfrage nach Luxusartikeln trotz Ausbruch der Corona-Krise

Starke Nachfrage aus Übersee

Starker Zuwachs im E-Commerce Bereich

Offenbar haben während der Krise zahlreiche Geschäftsleute gutes Geld verdienen können. Ein Teil des gut verdienten Geldes wird folglich in Luxusartikel investiert. Viele Käufer sehen den Kauf tatsächlich als Investment an. Andere wiederum wollen sich einfach mit schönen Sachen verwöhnen. Manche Artikel legen aber im Zeitvergleich auch an Wert zu. Gerade viele Luxus Taschen besitzen die Eigenschaft, nicht nur schön auszusehen, sondern auch als Wertgegenstand geeignet zu sein. Nach den vielen Monaten an wirtschaftlichen Unsicherheiten und Turbulenzen auf dem Markt sind also nicht nur wirtschaftliche Verluste geblieben. Gerade viele italienische und französische Marken konnten während der Krise profitieren und mit starken Zahlen aufwarten. Aber nach monatelangen Turbulenzen und wirtschaftlichen Verlusten beginnen italienische Luxusmarken endlich, ihre Geschäfte wiederzubeleben. Trotz sehr schwieriger Bedingungen kamen dieses Jahr noch weitere Marken hinzu.Man mag jetzt den Eindruck gewinnen, dass die starke Nachfrage aus Deutschland kommt. Mit Sicherheit gibt es auch viele deutsche Kunden, die bei den Luxusmarken einkaufen. Der weitaus höhere Anteil an Neukunden kann aber aus Übersee verzeichnet werden. Damit ist nicht nur die USA gemeint, sondern vor allem China. Die Chinesen haben einen besonders grossen Appetit auf Luxusgüter. Sie kaufen mehr, weil sie während der Pandemie auch nicht reisen können. In Deutschland sind Chinesen gern gesehene Kunden, weil sie Produkte im deutschen Handel kaufen. Jetzt geben sie das Geld bedingt durch die vielen Lockdowns im Internet aus und sehen sich die Luxusartikel auf den Webseiten der weltgrössten Marken an.Gerade die Luxusmarken scheinen von der Krise profitiert zu haben. Es ist eine Verschiebung des Konsumverhaltens zu sehen, denn viele Kunden kaufen heute im Internet ein. Gerade bei Luxusartikeln konnte man sehr gut sehen, dass sich der Point of Sale nun ins Internet verlagert. Dieser Trend hat sich früher nur langsam entwickelt. Durch die Pandemie scheint sich also auch das Kaufverhalten vieler Konsumenten geändert zu haben.

(fest/pd)