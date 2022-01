Stress im Alltag - ein ständiger Begleiter!

Positiver Stress wirkt sich gesund aus

Dann wird der Stress negativ

Wie oft tritt Stress auf?

Ist für einen körperlichen Ausgleich gesorgt?

Die häufigsten Stressfaktoren

Psychisch

Physisch (äussere sowie innere Reize

Sozial (Umfeld, Partner)

Biochemisch (unter anderem Medikamente, Alkohol, Drogen)

Powernapping

Ein Leben ohne Stress? Fast unmöglich! Ganz ohne wird es im Leben nie gehen, allerdings ist Stress nicht gleich Stress. Der sogenannte Eustress wirkt sich positiv auf unseren Körper aus, wieso also sollten wir ihn verbannen?Positiver Stress (Eustress) fördert zum einen die Leistungsfähigkeit des Körpers und zum anderen erhöht er die Aufmerksamkeit, ganz ohne dem Körper zu schaden. Wichtig ist eben, wie der Mensch mit dem Stress umgeht.Eustress wirkt motivierend, steigert die Produktivität und lässt einen so schneller das Ziel erreichen. Und seien wir mal ehrlich: Eine gemeisterte Aufgabe wirkt sich zudem positiv aufs Selbstbewusstsein aus, stimmt?s?Ein wenig Stress , mit denen man gut umgehen kann, schadet also nicht. Im Grunde genommen kommt es also auf zwei folgende Faktoren an:Disstress (negativer Stress) empfindet man oft in einer bedrohlichen oder überfordernden Situation. Beispiel: Der Chef drück einen weitere Aufträge aufs Auge, obwohl die Vorherigen schon nicht erreichbar waren. Dieser Kraftakt führt zu negativen Stress, denn die Situation ist beinahe aussichtslos.Als Stressfaktoren bezeichnen wir einen Stress auslösenden Reiz, welcher in vier Punkte zu unterscheiden ist:In vielen Fällen kommt es zu einer Kombination mehrerer Punkte. Nachfolgend ein kleiner Tipp, um dem Stress zu entfliehen.Ein Powernap bekämpft nicht nur die Müdigkeit, sondern senkt obendrein noch den Stresslevel. Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung zwischen Powernap und Stress.Mit einer Kombination aus Powernap und beruhigenden CBD Blüten lässt sich neue Kraft für den Tag tanken.

(fest/pd)