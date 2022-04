Warum haben wir eigentlich Heisshunger auf Süsses?

Doch was tun, wenn man nicht sofort zur Haribo Riesen Anaconda greifen möchte? In diesem Artikel geben wir Tipps, wie man in Zukunft dem Heisshunger auf Süsses widerstehen kann!Süsses ist einfach lecker. Aber warum haben wir eigentlich Heisshunger auf Süsses? Forscher glauben, dass es an unserem Gehirn liegt. Denn Süsses stimuliert die sogenannte Belohnungsregion im Gehirn.Ausserdem enthält Süsses viele Kalorien, die unser Körper in Energie umwandelt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir immer wieder Lust auf Süsses bekommen.Zu den besten Tipps, um den Heisshunger auf Süsses zu besiegen, gehört eine gesunde Ernährungsweise. Wer sich ausgewogen ernährt und genug Obst und Gemüse isst, hat weniger Lust auf Süsses. Ausserdem sollte man auf Zucker verzichten und stattdessen lieber natürliche Süssungsmittel wie Honig oder Ahornsirup verwenden.Auch Sport hilft dabei, den Heisshunger in Schach zu halten. Wer regelmässig Sport treibt, hat weniger Lust auf ungesunde Snacks.Schluss mit dem Heisshunger auf Süsses? Dann hilft der Sport! Denn während der Bewegung steigt Energieverbrauch und die Lust auf Süsses sinkt. Ausserdem ist Sport gut für die Gesundheit und hilft dabei, das Idealgewicht zu erreichen. Also, wieso noch warten? Ab in die Laufschuhe und bald ein sportliches neues Lebensgefühl erleben!Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die ausreichend schlafen, weniger Heisshunger auf Süsses verspüren. Wer also regelmässig acht Stunden pro Nacht schläft, hat einen deutlich geringeren Hunger auf Zucker. Deshalb sollte der Schlafrhythmus möglichst nicht durcheinandergebracht werden.Wenn der Heisshunger besonders stark ist, kann es helfen, sich zu entspannen und Stress zu reduzieren. Yoga, autogenes Training oder Meditation helfen dabei, den Kopf freizubekommen und den Körper zu entspannen. Auch ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder bewirken.

(fest/pd)