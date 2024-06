Video-Strategie für Unternehmen finden

Deshalb ist Video-Marketing so wichtig

Eine Unternehmensphilosophie oder ein Produkt effektiv zu präsentieren, ist eine Kunst. Marketing-Experten entwerfen den idealen Slogan, die perfekte Zeitungsanzeige und den besten Website-Text. Das wird sich in näherer Zukunft auch nicht ändern - diese Marketing-Formate haben noch nicht ausgedient, aber sie sind auch nicht mehr der Fokus vieler Firmen.

Denn Video-Marketing ist in aller Munde. Zum einen ist der Vorteil, dass mit einem gut aufbereiteten Film viel mehr kommuniziert werden kann. Filmproduktionen achten auf die perfekte Belichtung, die Musik im Hintergrund, die Farbgebung und die Story eines jeden Videos. Es gibt unzählige Stellschrauben an denen Dienstleister drehen (siehe: Filmproduktion aus Zürich), bis ein passgenaues Video bereitsteht.

Der andere Punkt, der unglaublich wichtig ist: Kunden und Geschäftspartner erwarten Videoformate. Instagram, YouTube, TikTok und Facebook sind vielgenutzte Plattformen, die ganz im Zeichen von Videos stehen. Wer sich präsentieren möchte, muss vertreten sein. Eine moderne Marketing-Strategie ohne verschiedenste Videoangebote durchzusetzen, ist also beinahe unmöglich.

Ohne Strategie wird kein Schuh draus

Immer wieder kommt es dazu, dass Firmen ihr Video-Marketing nicht ernst nehmen. Anstatt eine umfangreiche und zielgerichtete Strategie zu entwickeln, werden Filme aller Art einfach mal ausprobiert. Die Praktikanten sollen ein paar Filmchen drehen, vielleicht springt gerade genug Budget für einen Image-Film raus. Dann werden die Füsse hochgelegt.

Eine moderne Video-Strategie ist deutlich diverser und verfolgt mehrere Ziele. So ist ein Image-Film tatsächlich ein wichtiges Mittel, um das Unternehmen zu präsentieren. Auf der eigenen Website und bei Veranstaltungen kann so ein erster Eindruck vom Unternehmen vermittelt werden. Dafür muss der Film aber hochwertig sein. Das betrifft die technische Qualität, aber auch die inhaltliche. Ein guter Image-Film kann ausserdem in gekürzter Form auch für Social Media Kanäle genutzt werden.

Gleichzeitig sollten Videos für Social Media eben auch konkret für diesen Zweck kreiert werden. Länge, Schnittrate, Kundenansprache, Schriftarten - das Optimieren aller Faktoren ist eine Aufgabe für Experten. Nur so kann eine möglichst hohe Reichweite erzielt werden. Unternehmer sollten wissen, dass jedes Video auch etwas über die Professionalität und die Unternehmensphilosophie aussagt.

Hinzu kommen weitere interessante Chancen. Produktvideos können einen Wettbewerbsvorteil kreieren. Kunden orientieren sich an Rezensionen, an den Meinungen ihrer Freunde und Familienmitglieder und an weiteren Faktoren - ein Produktvideo kann so ein Faktor sein. Videos halten die Aufmerksamkeit der Menschen und füttern Gehirne mit verschiedensten Eindrücken. Wer im Gedächtnis bleiben will, hat mit (gut produzierten) Filmen die höchsten Chancen.

Zwischen statischen und dynamischen Formaten

Filme zu produzieren, ist noch nicht alles. Sie können nicht einfach alle auf einmal gepostet werden. Genauso wenig kann sich darauf ausgeruht werden, einmal verschiedenste Filmformate ausprobiert zu haben. Video-Marketing-Strategien sind immer von statischen und dynamischen Filmen geprägt.

Statisch bedeutet, dass auf der firmeneigenen Website stets mindestens ein Image-Video zu finden sein sollte. Idealerweise wird ein Onlineshop mit Produktvideos ergänzt. Sie sind meist für mehrere Jahre relevant. Filme dieser Art bieten somit eine gute Grundlage, um Kunden und Geschäftspartner einen ersten Eindruck zu vermitteln.

Wer Video-Marketing jedoch optimierter nutzen möchte, muss auch relevant bleiben. Das gelingt zum Beispiel mit frischen Inhalten für Social Media. Diese verlangen eine gewisse Aktualität, um auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Viele Menschen interessieren sich beispielsweise für das Thema Nachhaltigkeit - somit sollten Nachhaltigkeitsmassnamen des Unternehmens immer direkt kommuniziert werden. Gleiches gilt für soziale Projekte. So bleibt eine Firma relevant und präsent in Zeiten des Online-Marketings.

(fest/pd)