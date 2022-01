Vorteile von Pool-Abdeckungen

Möglichkeiten für Pool-Abdeckungen

Einfache versus komplexe Systeme im Vergleich

Es schadet aber der Aufrechterhaltung der Qualität des Pools nicht, wenn der Pool auch temporär im Sommer abgedeckt wird. Man denke in diesem Zusammenhang bloss an die vielen Haustiere, die in einem Pool mangels entsprechender Vorrichtung qualvoll ertrinken müssen. Es muss der Pool aber nicht immer gleich abgedeckt werden. Angeboten werden auch Ausstiegshilfen, die zum Beispiel bei Katzen zum Ausstieg genutzt werden können. Es geht bei Poolabdeckungen aber auch darum, Schmutz fernzuhalten und Wärmeverlust zu verhindern. Daher sollte man am besten gleich bei der Planung des Pools an eine Poolabdeckung denken. Dazu werden verschiedene Systeme angeboten, die vor Nachteilen schützen.Wichtig sind die baulichen Gegebenheiten, die vorab angepasst werden müssen. Man muss wissen, dass eine nachträgliche Installation meist mit Mehraufwand verbunden ist. Der einzige Ausweg findet sich vermutlich darin, dass Sie solide Blachen kaufen, mit der ein Pool auch abgedeckt werden kann. Sie bieten auch Vorteile. Blachen lassen sich nämlich sehr leicht auflegen und wieder wegnehmen. Sie können auch sehr leicht mit einer Bürste gereinigt und dann wieder aufgelegt werden. Auch die Lagerung ist einfach, denn sie können zusammengefaltet und dann in trockenem Zustand gelagert werden. Bei der Planung des Pools können sie zwar mit eingeplant werden, man sollte aber doch die gesamte Poolgestaltung im Vorfeld betrachten.Das wird vor allem bei Schiebehallen sichtbar, wo Sie auch ausreichend für gute Platzverhältnisse sorgen müssen. Es wird meist angeraten, dass bei der Gestaltung des Pools die einzelnen Module auf die Laufschienen bzw. die Lauffläche des Pools hinaus ausgerichtet wird. Es kommt aber immer auf die individuelle Bauweise des Pools an. Hier ist auch auf einfache Systeme zu verweisen, die von Nutzen sein könnten. Denken Sie zum Beispiel an einen Rollschutz oder eine Solarnoppenfolie. Hier ergibt sich ein ähnliches Feld an Herausforderungen wie schon zuvor bei den Planen. Es muss auch der Gedanke an die Lagerung fallen. Ausserdem ist die Pflege wichtig.

(fest/pd)