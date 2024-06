Wann ist die beste Reisezeit nach Thailand?

Thailand als unvergessliches Reiseerlebnis

Insbesondere für das faszinierende Land Thailand gilt es, je nach gewünschtem Reisegebiet und Aktivitäten, die idealen Monate für Ihre Reise sorgfältig zu wählen. Darüber hinaus kann Ihnen die Wahl des richtigen Flughafens auch eine Menge Zeit und Stress sparen. So bieten der Flughafen Zürich und Flughafen Basel in regelmässigen Abständen Direktflüge nach Thailand. Thailand ist ein Land, das in jedem Monat des Jahres seinen ganz eigenen Charme hat. Ob Sie auf der Suche nach sonnigen Stränden und glasklarem Meerwasser sind oder eher das Abenteuer im Dschungel suchen, für jeden Reisenden gibt es die passende Destination. Die Wahl des richtigen Reisezeitraums und -orts kann jedoch entscheidend für das Gelingen Ihrer Traumreise sein.

Was sind die besten Reisezeiten für einen Thailandurlaub

Um die perfekte Reisezeit zu finden, ist es entscheidend, eine Kombination aus gewünschtem Reiseziel und Jahreszeit zu wählen. Wenn Sie bereits ein bestimmtes Ziel im Auge haben, sollten Sie die Jahreszeit passend dazu wählen. Andererseits, wenn Sie zeitlich eingeschränkt sind, aber offen für verschiedene Reiseziele, sollten Sie ein Ziel wählen, das zu Ihrer verfügbaren Reisezeit passt.

Um die perfekte Reisezeit zu finden, ist es entscheidend, eine Kombination aus gewünschtem Reiseziel und Jahreszeit zu wählen. Wenn Sie bereits ein bestimmtes Ziel im Auge haben, sollten Sie die Jahreszeit passend dazu wählen. Andererseits, wenn Sie zeitlich eingeschränkt sind, aber offen für verschiedene Reiseziele, sollten Sie ein Ziel wählen, das zu Ihrer verfügbaren Reisezeit passt.

1. Beste Reisezeit für Nordthailand

Wenn Sie Nordthailand bereisen möchten und sich nicht in einer Hitzewelle wiederfinden möchten, dann empfiehlt es sich, zwischen November und Februar zu reisen. Während dieser Zeit herrschen angenehmere Temperaturen mit Höchstwerten knapp über 30 °C und nächtlichen Tiefsttemperaturen um die 14 °C. Eine perfekte Gelegenheit, um die bezaubernden Landschaften und die vielfältige Kultur Nordthailands zu erkunden.

Ab März sollten Sie jedoch darauf vorbereitet sein, dass die Sonne den Tag bestimmt und die Temperaturen auf unangenehme Höhen von bis zu 40 °C klettern können. Es ist ratsam, sich in der Mittagszeit in kühlen Orten zu verstecken oder sich mit einem erfrischenden Getränk in der Hand zu entspannen.

2. Beste Reisezeit für Südthailand

Wenn Sie nach einem Ort suchen, der das ganze Jahr über ein angenehmes Klima bietet, dann ist Südthailand ein hervorragendes Reiseziel. Um es jedoch genauer zu sagen, kann man Südthailand in zwei klimatische Regionen unterteilen: Südost- und Südwestthailand. Flughafen Basel und Flughafen Genf bieten zu dieser Zeit Flüge nach Thailand an. Wenn Sie in Erwägung ziehen, Südthailand zu besuchen, dann sollten Sie wissen, dass der empfohlene Reisezeitraum von Dezember bis März reicht.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Im Dezember herrscht in Südostthailand die klassische Regenzeit, was die Region zu diesem Zeitpunkt weniger attraktiv macht. Abgesehen davon sind die Monate Dezember bis März in beiden Regionen absolut optimal, um die Schönheit und die Vielfalt Südthailands zu erleben.

Besonders in Südwestthailand, wo das Andamanische Meer auf Sie wartet, können Sie während dieser Reisezeit trockene und warme Tage auf einer der vielen atemberaubenden Inseln verbringen. Die Sonne wird Sie mit ihrer warmen Strahlkraft verwöhnen und Sie werden das kristallklare Wasser geniessen, während Sie sich entspannen und die wunderschöne Umgebung bewundern.

3. Beste Reisezeit für Zentralthailand

Zentralthailand ist ein faszinierendes Reiseziel mit unzähligen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Von der Erkundung antiker Ruinen und Tempel bis hin zu modernen Einkaufszentren und leckeren Restaurants, hier gibt es für jeden etwas. Das Klima ist warm und sonnig, aber auch sehr feucht, was bedeutet, dass Sie sich auf gelegentliche Regenschauer einstellen sollten.

Während der Monate Januar bis März können Sie sich auf angenehme Durchschnittstemperaturen zwischen 32 und 34 °C freuen. Auch im November und Dezember sind die Reisezeiten empfehlenswert, da es immer noch rund 30 °C am Tag gibt und die Sonne acht Stunden am Tag scheint.

Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Die Reisekosten im November und Dezember sind aufgrund der erhöhten Nachfrage etwas teurer als in anderen Monaten. Flughafen Genf hat immer wieder spezielle Angebote für Reisen, sodass es sich lohnen kann, sich über die aktuellen Aktionen zu erkundigen. Trotzdem lohnt es sich insgesamt eher, zwischen Januar und März zu reisen, um das Beste aus dem Zentrum Thailands herauszuholen.

