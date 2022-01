Warenlift ohne Überfahrt - Ideal für Nachrüstung

Was ist der Unterschied zwischen Warenlift und Güterlift?

Einsatzbereiche von Warenliften

Gastronomiebetriebe

Industriebetriebe

Waren- und Lagerhäuser

Einkaufszentren

Öffentliche Einrichtungen

Verwaltungen

Bürogebäuden

Kliniken

Hotels

Warenlift auch als Nachrüstung

Nur geringe Unterfahrt und keine Überfahrt benötigt

Einfacher Spindelantrieb

Geringe Wartungskosten

Vielfältige Designmöglichkeiten

Gibt es besondere Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften?

Dadurch werden immer mehr Lager zunehmend immer höher gebaut, um den vorhandenen Platz besser nutzen zu können. Und wann immer sich ein Lager in die Höhe erstreckt, stellt ein Lastenaufzug eine hervorragende Möglichkeit dar, um Waren schnell und unkompliziert an ihren Bestimmungsort zu befördern. Wir möchten Ihnen in diesem Beitrag verraten, was der Unterschied zwischen einem Waren- und Güterlift ist, wo Warenlifte eingesetzt werden und ob ein Warenlift auch nachgerüstet werden kann.Grundsätzlich wird zwischen einem Waren- und einem Güterlift unterschieden. Ein Warenlift ist ein Aufzug, der in erster Linie für den Transport von Waren genutzt wird. Bei Bedarf kann allerdings auch eine Begleitperson in der Kabine mitfahren. Mit einem Güterlift können dagegen ausschliesslich Lasten transportiert werden, während Menschen einen solchen Lift lediglich zum Ein- und Ausladen betreten.Warenaufzüge werden in den folgenden Bereich für den Transport von Waren verwendet:In all diesen Bereichen können Waren und andere schwere Lasten mithilfe eines Warenlifts jederzeit schnell und sicher an ihren Bestimmungsort transportiert werden. Denn mit Hilfe eines Warenliftes können Lasten bis zu einem Gewicht von 10 000 kg ganz einfach über mehrere Etagen transportiert werde, was zudem auch die Wartung von Maschinen, Anlagen oder Gebäuden erleichtert.Es spielt keine Rolle, ob ein Warenaufzug bereits während des Baus eines Gebäudes mit eingeplant und installiert oder später nachgerüstet wird. Sie haben immer die Wahl zwischen unterschiedlichen Aufzügen, die allesamt unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. Im folgenden Abschnitt möchten wir Ihnen einen Warenaufzug, der ohne einen vorhandenen Schacht auch nachträglich installiert werden kann, einmal genauer vorstellen und Ihnen die Vorteile eines solchen Liftes verraten.Für einen solchen Warenlift wird lediglich eine geringe Unterfahrt benötigt und dieser kommt ohne eine Überfahrt aus, wodurch die eigentliche Raumhöhe ausreicht. Die Antriebseinheit ist bei diesem Lift seitlich in den Schacht des Aufzugs integriert.Warenaufzüge mit einem Spindelantrieb sind äusserst langlebig und können zudem einfach gewartet werden. Der Antrieb erfolgt mittels eines Elektromotors. Dieser fährt mit der Plattform mit und dreht eine Bronzemutter um eine Spindel im Liftschacht. Ein Maschinenraum wird nicht benötigt.Für eine ruhige Fahrt und ein ruckfreies Anfahren und Anhalten ein Frequenzumrichter. Die Genauigkeit des Lifts bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert und wird weder durch klimatische Einflüsse noch durch die Beladung beeinträchtigt.Die Kosten für den Betrieb und die Wartung eines Warenlifts mit Spindelantrieb sind im Vergleich zu herkömmlichen Warenaufzügen deutlich kleiner. Es müssen keinerlei Schutzmassnahmen gegen auslaufendes Öl getroffen werden und eine jährliche Wartungseinheit reicht in der Regel völlig aus.Warenaufzüge können ganz individuell gestaltet und beispielsweise mit Designelementen wie Lichtern oder unterschiedlichen Türsystemen ausgestattet werden. Auf diese Weise können Sie die Optik der Liftanlage ganz nach Ihren Vorlieben anpassen.In Europa existieren einheitliche Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften, die bei dem Betrieb eines Warenaufzugs erfüllt werden müssen. Wird eine Aufzugsanlage ausschliesslich zum Transport von Waren verwendet, so kann der Betreiber selbst entscheiden, wie häufig diese gewartet wird. Dagegen müssen Personenaufzüge regelmässig gewartet und überprüft werden.

(fest/pd)