Warum ein Lächeln das Leben bereichert

Freundlichkeit erreicht meist mehr

Mit einem freundlichen Gesicht geht vieles einfacher. Wir können das an uns selbst feststellen. Wenn jemand eine Bitte in einen netten Ton und ein Lächeln verpackt, fällt es uns schwerer, Nein zu sagen. Es zeugt von der Wertschätzung des Gegenübers, welches uns wohlwollender auf sein Anliegen zu reagieren. Wenn die Mundwinkel dagegen nach unten zeigen, steigert dies unsere Empathie nur unter bestimmten Bedingungen. Ein schlimmes Schicksal anderer löst in uns eine grosse Hilfsbereitschaft aus.



In dieser Situation freuen wir uns über ein Lächeln nach der Unterstützung. Sie ist so etwas wie der Dank, den wir erwarten. Ansonsten kommt es vor, dass unsere Hilfsbereitschaft beim nächsten Mal weniger ausgeprägt ist. Nicht immer unterdrücken Menschen ein freundliches Gesicht aus schlechten Beweggründen, ein unansehnliches Gebiss könnte die Ursache sein.

Viele Gründe, um die Zähne gesund zu halten

Die Zahngesundheit ist aus vielen Gründen wichtig . Unser Gebiss wächst nicht nach, weshalb wir es möglichst bis zum Lebensende erhalten müssen. Zudem können sich kranke Beisser negativ auf das Immunsystem auswirken und gesundheitliche Probleme im ganzen Körper hervorrufen. Letztendlich ist der Zustand unseres Gebisses ein wesentlicher Faktor, ob unser Lächeln von anderen als angenehm empfunden wird. Die wenigsten Menschen haben ein perfektes Gebiss. Dies liegt weniger an der falschen Pflege als an der Laune der Natur. Sie kennt keine Norm und stattet jeden Menschen unterschiedlich aus. Nicht immer entspricht dies dem aktuellen Schönheitsideal. Schwierig wird dies, wenn dadurch das eigene Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft gerät.



Spezialisierte Zahnärzte haben glücklicherweise zahlreiche Möglichkeiten, die Ästhetik des Gebisses zu korrigieren. Eine der innovativsten Praxen ist Dr. Horvath im südlichen Schwarzwald. Nur fünf Minuten von der Schweizer Grenze entfernt entwickeln die Zahnärzte hier seit vielen Jahren neuartige Behandlungsformen, die später weltweit zum Einsatz kamen. Dazu gehören die unsichtbaren Zahnkorrekturen durch Invisalign. Dafür werden transparente, herausnehmbare Zahnschienen, die Aligner, verwendet. Veeners sind hauchdünne Keramikschalen, welche auf der Vorderseite der Zähne angebracht werden. Sie sorgen für eine schönere Optik des Gebisses.

Weniger ist mehr

Studien haben ergeben, dass Menschen nicht auf jedes Lächeln positiv reagieren. Ein breites Grinsen kam bei den meisten Studien besser als ein schmallippiges Gesicht an. Das zeigt, wie wichtig es ist, die Zähne zeigen zu können. Das Trainieren des Lächelns lohnt sich nicht, denn am besten ist es, natürlich zubleiben. Ein übertriebenes Lächeln kann schnell das Gegenteil bewirken. Dies gilt für das gesamte Auftreten. Viele Menschen unterschätzen die Wirkung von nonverbaler Kommunikation . Es ist möglich, an der Körperhaltung zu arbeiten. Dabei sollte jedoch die Natürlichkeit nicht verloren gehen, denn Authentizität ist für unsere Glaubwürdigkeit wichtig.



Aber Lachen ist doch gesund, oder? Dies stimmt, weshalb Menschen eigentlich nicht genug lachen können. In der Öffentlichkeit ist es ratsam, nicht den falschen Anlass zu erwischen. In einigen Situationen ist es nicht verkehrt, zum Lachen in den Keller zu gehen. Nicht verpassen sollten wir jedoch die vielen Situationen, in denen ein Lächeln vorteilhaft ist.

(fest/pd)