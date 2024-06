Warum es in der Landwirtschaft schwierig ist, einen Nachfolger zu finden

Hohe Investitionskosten, lange Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und der Mangel an Fachkräften sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Landwirte bei der Suche nach einem Nachfolger konfrontiert sind.

Hohe Investitionskosten

Die Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes erfordert oft hohe Investitionskosten, die für viele potenzielle Nachfolger eine Hürde darstellen. Die Kosten können je nach Region und Betriebsgrösse stark variieren und umfassen in der Regel Ausgaben für Land, Gebäude, Maschinen, Viehbestand und weitere Ressourcen. Insbesondere die hohen Landpreise und die Kosten für moderne Technologien und Maschinen sind oft ausschlaggebend für die hohen Investitionskosten. Diese hohen Kosten können dazu führen, dass es schwierig ist, einen geeigneten Nachfolger zu finden, da nicht jeder die finanziellen Mittel hat, um in einen landwirtschaftlichen Betrieb zu investieren.

Lange Arbeitszeiten

Die Landwirtschaft erfordert harte körperliche Arbeit, die oft mit langen Arbeitszeiten verbunden ist. Landwirte müssen oft früh aufstehen und bis spät in den Abend arbeiten, um ihre Tiere und Felder zu pflegen und zu ernten. Diese Arbeitsbelastung kann zu einer mangelnden Work-Life-Balance führen, die viele potenzielle Nachfolger abschreckt. Es gibt jedoch Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen, wie beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, bei denen sich die Arbeit besser aufteilen lässt. Auch Technologien wie automatisierte Maschinen und Systeme können dazu beitragen, die körperliche Belastung zu reduzieren und die Arbeitseffizienz zu verbessern.

Schlechte Bezahlung

Die Löhne und Gehälter in der Landwirtschaft sind häufig nicht ausreichend, um junge Menschen und Absolventen anderer Berufsfelder anzulocken. Die Folge ist eine geringere Attraktivität des Berufsstandes und damit eine sinkende Anzahl von potenziellen Nachfolgern. Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Eine Möglichkeit besteht darin, die Bezahlung zu erhöhen, um die Arbeit in der Landwirtschaft attraktiver zu machen. Auch die Förderung von staatlichen Programmen und finanziellen Anreizen für junge Landwirte kann dazu beitragen, den Beruf wieder attraktiver zu machen und die Suche nach einem Nachfolger zu erleichtern.

Fachkräftemangel

In der Landwirtschaft herrscht derzeit ein erheblicher Fachkräftemangel, der die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zusätzlich erschwert. Viele Landwirte haben Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden, um ihre Betriebe effektiv zu führen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und umfassen oft schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung und mangelnde Perspektiven. Zudem führt der demografische Wandel dazu, dass immer weniger junge Menschen in die Landwirtschaft gehen. Der Fachkräftemangel kann dazu führen, dass die Arbeit auf den Betrieben nicht mehr ausreichend erledigt werden kann, was die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zusätzlich erschwert. Lösungsansätze sind unter anderem eine verbesserte Bezahlung und Arbeitsbedingungen sowie die Förderung von Aus- und Weiterbildungsmassnahmen.

Wandel in der Landwirtschaft

Die zunehmende Technologisierung, Nachhaltigkeitsanforderungen und sich verändernde Verbraucherbedürfnisse sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Landwirte konfrontiert sind. Diese Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, da die Anforderungen an die Technologisierung und Nachhaltigkeit der Betriebe steigen. Lösungsansätze sind unter anderem die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben, um Ressourcen zu bündeln und Synergien zu schaffen, sowie die Unterstützung durch Beratungsstellen, um die Landwirte bei der Umsetzung von technologischen und nachhaltigen Massnahmen zu unterstützen. Beratungsstellen wie KMU Treuhand können Landwirte und Familienbetriebe bei der Nachfolgeregelung unterstützen und bieten individuelle Beratung zu verschiedenen Aspekten, wie Steuern, Rechtsfragen und Betriebswirtschaft, an.

(fest/pd)