Warum sollte man sich in Luzern niederlassen?

Das Angebot an neubauten im Kanton luzern ist attraktiv

In der Tat ist eine der grössten Stärken der Stadt ihr Immobilienangebot. So gibt es derzeit mehr als 240 Häuser und Wohnungen, die in der Stadt zum Verkauf angeboten werden. Dabei handelt es sich um Neubauten in Luzern, die von Fachleuten wie RealAdvisor geschätzt werden. So erhalten Sie für einen Betrag zwischen CHF 515'000 und CHF' 3'350'000, mit einem Durchschnitt von CHF 1'112'500, eine Neubauimmobilie. Neben dem Erwerb von Neubauimmobilien verfügt die Stadt auch über ein gut sortiertes Mietangebot. So sind mehr als die Hälfte der Immobilienanzeigen, die online veröffentlicht werden, Mietobjekte. Es handelt sich dabei um mehr als 80 Häuser und Wohnungen, die zu einem Preis zwischen CHF 499 und CHF 4'250 vermietet werden, wobei die Durchschnittsmiete bei CHF 1'795 liegt.

Der Kanton Luzern bietet zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten

In der Schweiz hat die Stadt Luzern den niedrigsten Steuersatz für Unternehmen. Aus diesem Grund hat sie viele Unternehmen angezogen, die sich dort niedergelassen haben. Zu diesen Unternehmen gehören Pharmagiganten wie Merck, MSD Schweiz AG, Unternehmen wie die Schindler AG, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig sind. Mit über einer Million abgerechneter Übernachtungen pro Jahr gilt die Stadt Luzern als Wirtschaftsplattform auf regionaler, internationaler und nationaler Ebene. In der Tourismusbranche sind mehrsprachige Arbeitskräfte sehr gefragt. Ausserdem ist die Stadt Luzern aufgrund der Anzahl der verkauften Luxusuhren mit dem Platz von vendome gleichzusetzen. Neben diesen Vorteilen ist Luzern die Stadt mit den niedrigsten Unternehmenssteuern in der Schweiz.

Dasselbe gilt für die Krankenversicherungsprämien. Was die Bildung betrifft, so beherbergt die Neubauten in Luzern moderne Schulen, aber auch viele zweisprachige Schulen. Zu all diesen Vorteilen kommt noch die strategische geografische Lage der Stadt hinzu. Das Autobahn- und Schienennetz verbindet die Stadt in einer Stunde mit den Städten Basel und Zürich. Auch von den anderen grossen Städten der Schweiz ist Luzern nur eine Stunde entfernt, was die Stadt zu einem beliebten Ziel für Grenzgänger macht.

Die Stadt Luzern ist angenehm für ein Wochenende oder einen Urlaub

Luzern besitzt alle günstigen Eigenschaften für Wochenendausflüge oder einen längeren Aufenthalt. Ob mit der Familie, allein oder zu zweit, Touristen werden sich hier nicht langweilen. Auf den ersten Blick ist es das Stadtbild, das durch seine Authentizität besticht. Die Jesuitenkirche, die berühmte hölzerne Kapellbrücke, der Löwe von Luzern, die 870 m hohen Festungsanlagen und die landwirtschaftlichen Produkte der Region sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die man dort findet. Die Stadt Luzern gilt als die Stadt der Kultur, der Musik und der internationalen Festivals. Das ganze Jahr über finden hier Veranstaltungen von internationalem Rang statt. Empfehlenswert ist auch ein Besuch des Verkehrshauses, das viele Schätze beherbergt. Darüber hinaus ist die Stadt ein beliebter Ort für Rentner. In Luzern gibt es nämlich vier Altenheime in der Nähe der Bucht. Ausserdem sind die Pflegedienste hier leistungsstark, vor allem mit dem Luzerner Kantonsspital und anderen Partnern. Auch der Fitnesspark und die Wellnessangebote machen eine Kur in Luzern möglich.

(fest/pd)