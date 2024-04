Was ist der digitale Lebensstil?

Die digitale Verflechtung wird sich in Zukunft noch verstärken, sodass es bald keine Ausreden mehr geben kann, nicht einfach mal für eine Weile in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten. So ist ein Flug Zürich Madrid schnell gebucht und man kann in den Genuss der spanischen Sonne kommen, während man digital arbeitet und lebt.

Die Zahlen lügen nicht. Und die Zahlen zeigen, dass wir es lieben, online zu sein. Bis 2050 wird fast die Hälfte der Weltbevölkerung online sein, auch mobil. Wir werden sogar noch mehr online sein, da unsere Internetverbindung nun auch mobil mit uns reisen kann. Und mit der wachsenden Beliebtheit von Augmented Reality werden wir die Welt vielleicht ständig durch eine digitale Schnittstelle sehen, die alles überlagert, was wir sehen. In Kombination mit Virtual Reality werden einige von uns die hyperrealistische virtuelle Blase vielleicht nie verlassen. Denkst du, das war noch nicht genug? Elon Musk und Richard Branson wetteifern darum, wer als Erster den Weltraumtourismus bereitstellen kann. In der Zukunft wird es keinen Grund mehr geben, nicht vernetzt zu sein.

Online zu sein, erfüllt all unsere Bedürfnisse

Warum wird immer mehr Zeit online verbracht? Weil das Internet so fesselnd ist. Und warum ist das Internet so süchtig machend? Online zu sein erfüllt einen Grossteil unserer menschlichen Bedürfnisse. Online zu sein erfüllt unser Bedürfnis nach Unterhaltung, Geselligkeit und Lernen. Online zu sein ist besonders wichtig, wenn es darum geht, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Menschen teilen Inhalte, um Anerkennung zu erlangen, ihren sozialen Status zu erhöhen und um auszudrücken, wer sie sind.

Digitaler und inhaltlicher Lebensstil

Ein digitaler Lebensstil ermöglicht es uns, unsere Zeit zu maximieren, mehr Dinge an einem Tag zu erledigen und diese freie Zeit zu nutzen, um... zu leben! Wenn du früher zur Bank gehen wolltest, musstest du dich anziehen, ins Auto steigen, tanken, durch den Verkehr fahren, einen Parkplatz suchen, in der Schlange warten und dann 3-5 Tage warten, bis deine Transaktion bearbeitet wurde. Mit einem digitalen Lebensstil kannst du alles, was du tun musst, einfach über deine mobile App erledigen.

Ein digitaler Lebensstil erzeugt auch eine Menge Online-Inhalte. Aber wusstest du, dass es auch möglich ist, den Wert deiner Online-Inhalte zu erhalten? Wenn man den digitalen Lebensstil lebt, kann man auch von den normalen, alltäglichen Online-Aktivitäten profitieren. Swomi glaubt, dass jeder es verdient, den Wert seiner Online-Inhalte zu erhalten. Wir nennen es den Content Lifestyle ? wenn du den Wert und die Vorteile deiner Online-Inhalte erhältst und frei bist, das Leben deiner Träume zu leben.

Abschliessende Gedanken

Ein digitaler Lebensstil bedeutet, dass wir immer verbunden sind ? mit dem Internet, mit unseren Geräten und (auf einer oberflächlichen Ebene) mit uns selbst. Mit der neuesten Technologie, die ständig angeboten wird, um unsere körperlichen und geistigen Bedürfnisse zu erfüllen, scheint es keinen Grund zu geben, nicht auf der digitalen Welle mitzureiten. Irgendwann wird der digitale Lebensstil dem Lebensstil der Inhalte weichen und die Menschen werden einen Wert in ihren Online-Inhalten sehen und nicht nur eine oberflächliche Bequemlichkeit.

