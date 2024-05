Welche CBD-Varianten wirken am besten?

CBD in Form von Öl oder Kapseln einnehmen?

Wenn man sich für CBD Produkte interessiert, dann stellt sich zunächst die Frage, was eigentlich den besten Effekt hat. Am weitesten verbreitet ist das CBD Öl, das sich durch eine besonders gute Dosierbarkeit und eine einfache Anwendung auszeichnet. Noch praktischer für den Alltag ist die Einnahme von CBD Kapseln. Beim CBD Öl wird CBD Extrakt mit purem Hanföl als Trägeröl vermischt. Die intensive Hanfnote kann man bei einfahen Extrakten definitiv deutlich wahrnehmen.

Entscheidet man sich für spezielle Premium Extrakte, dann kann man von einem deutlich milderen Geschmack profitieren. Da Geschmäcker ja unterschiedlich sind, können manche Menschen das Öl nicht tolerieren, für sie wären Kapseln dann besser geeignet. Allerdings muss man auch festhalten, dass die direkte Aufnahme des Öls über die Schleimhäute viel wirkungsvoller ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe werden in den Blutkreislauf abgegeben und erreichen auch die zuständigen Rezeptoren.

CBD Kapseln sind praktisch aber weniger effektiv

Bei Kapseln ist der Wirkungseintritt deutlich verzögert, ausserdem geht auch vieles im Verdauungstrakt verloren. Dennoch bevorzugen viele die Kapseln, die entweder mit Pulver oder Öl befüllt sind. Sie sind vor allem dann zu empfehlen, wenn man CBD über einen längeren Zeitraum einnehmen möchte. Nur dann gleichen sich Effekte gegenüber dem CBD Öl wieder aus. Leidet man jedoch unter akuten Beschwerden, sollte man immer das CBD Öl bevorzugen.

Sind die Kapseln mit Pulver gefüllt, sollte man sie immer zu den Mahlzeiten einnehmen. Bei den Öl-Kapseln ist man bezüglich der Einnahme flexibler, denn diese ist nicht an die Mahlzeiten geknüpft. Mittlerweile gibt es auch spezielle CBD Kapseln für Veganer. CBD Öl hat eben den grossen Vorteil, dass man es individuell nach seinem Bedarf dosieren kann. Viele Sportler setzen auf CBD, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Kombinierte Einnahme von Öl und Kapseln ist möglich

Grundsätzlich gibt es keinerlei Einwände gegen die gleichzeitige Einnahme von Kapseln und CBD Öl. Das liegt daran, dass beide Formen ja die gleichen Wirkstoffe enthalten. So kann man die Kapseln vielleicht dauerhaft einnehmen, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Dann kann man von der einfacheren Anwendung profitieren und auch den eventuell unangenehmen Geschmack umgehen. In dieser Variante können die CBD Kapseln dann als Nahrungsergänzungsmittel angesehen werden. Sie wirken dann wunderbar gegen Alltagsstress und können den Organismus vor den schädlichen Auswirkungen von oxidativem Stress schützen.

Gibt es gesundheitliche Probleme, die akut sind, könnte man dann zusätzlich noch CBD Öl in Flüssigform zusätzlich einnehmen. Bei der Einnahme kommt es auch immer darauf an, dass man die richtige Dosierung für sich findet, hier muss man immer ein wenig experimentieren. Beim Öl fängt man mit wenigen Tropfen an, um dann eine Wirkung abzuwarten. Bei Bedarf kann man die Dosierung dann immer weiter steigern, oder man muss auf eine höher konzentriertes Präparat umsteigen. Den unangenehmen Geschmack kann man übrigens umgehen, indem man die Tropfen direkt unter die Zunge gibt, hier entsteht kein Kontakt mit den Geschmacksnerven.

CBD Blüten als mögliche Alternative zu Öl oder Kapseln

Bei den CBD Blüten, die auch als CBD Buds bezeichnet werden, handelt es sich um die Knospen der weiblichen Hanfpflanzen. Diese werden getrocknet und können dann eine Option zu den klassischen CBD Produkten sein. Inzwischen ist ein regelrechter Boom um diese CBD Buds entstanden. Der grosse Vorteil der Blüten besteht darin, dass sie eine besonders hohe Konzentration an Cannabidiiol haben. Rein optisch sind die Blüten nicht von Cannabisblüten zu unterscheiden, sie haben aber keine berauschende Wirkung.

Für die Herstellung von CBD Produkten wird immer Nutzhanf verwendet. Dieser hat einen hohen Gehalt an CBD, dafür enthält er aber nur sehr wenig THC. Das Terpenprofil entscheidet darüber, wie die CBD Blüten riechen, normal ist das Aroma recht intensiv und erdig. CBD Blüten sind weniger kostenaufwändig in der Herstellung, sie sind unverarbeitet und entfalten ihre Wirkung direkt beim Inhalieren.

Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass sich das CBD nicht genau dosieren lässt. Darüber hinaus darf man auch den natürlichen Gehalt an THC nicht vernachlässigen. CBD Blüten sind leider nicht allzu lange haltbar und neigen zur Schimmelbildung. Deshalb muss man sie unbeding vor UV-Licht, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen und Sauerstoff schützen. Die Blüten werden zerkleinert und dann normalerweise verdampft oder geraucht.

(fest/pd)