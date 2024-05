Welche ist die beste Kreditkarte in der Schweiz?

publiziert: Freitag, 17. Feb 2023 / 16:58 Uhr / aktualisiert: Freitag, 17. Feb 2023 / 17:20 Uhr

Die beste Kreditkarte in der Schweiz zu finden, ist nicht einfach. Zwar gibt es zahlreiche Kreditkarten, doch nur wenige bieten exzellente Leistungen zu einem vernünftigen Preis. Zudem verfügen die meisten Vergleichsportale nicht alle Schweizer Kreditkarten. Deshalb haben wir für Sie die besten Kreditkarten in der Schweiz recherchiert und stellen sie in unserem Vergleich vor!