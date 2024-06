Wie Metacade's Metagrants Gaming revolutionieren könnten

Nachdem Projekte wie Axie Infinity und The Sandbox zwischen 2020 und 2021 um mehr als das 200-fache gestiegen sind, haben viele Investoren Projekte wie Metacade ins Auge gefasst, um die Branche auf die nächste Stufe zu heben.

Metacade wird in den kommenden Jahren eine 350-fache Rendite vorausgesagt, nachdem es während des Presales in Schwung gekommen ist. Die Spielentwicklung sieht sehr vielversprechend aus. Hier eine Übersicht, was Metacade Online-Spielern bietet.

Metacade könnte eine hervorragende Investitionsmöglichkeit sein

Nachdem die ersten beiden Runden des MCADE Presale ausverkauft sind, bereitet sich Metacade nun auf die Möglichkeit langfristiger Gewinne vor. Das Projekt hat bereits eine beachtliche Fangemeinde angezogen und der Hype um die neue Spielentwicklung steigt, vor allem in Bezug auf das Metagrants-Programm, da es das Potenzial hat, die Anzahl der Spiele auf der Blockchain zu erhöhen.

Metacade wird eine grosse Auswahl an Arcade-Spielen online anbieten, wobei in jedem neuen Titel mögliche finanzielle Belohnungen für die Spieler/innen integriert sind. Da GameFi den Umfang und das Ausmass der Spieleentwicklung ständig erweitert, könnte Metacade mit seiner Auswahl an Play-to-Earn (P2E)-Arcade-Spielen online zu einem weltweiten Innovationsführer werden.

Der MCADE Presale begann mit nur 0,008 $ pro Token - ein Wert, der bis zum Ende der Veranstaltung auf 0,02 $ steigen wird. Da die ersten Presale-Runden schnell ausverkauft waren, wird erwartet, dass das Projekt in den nächsten Jahren hervorragende Erträge abwerfen könnte und mit den grössten Namen der Branche wie Axie Infinity und The Sandbox mithalten.

Kann MCADE im Jahr 2025 $5 erreichen?

Metacade schickt sich an, die grösste Spielhalle im Internet zu werden. Die Spielentwicklung soll im Jahr 2023 abgeschlossen sein, wenn die Metaverse-Spielhalle ihre Türen für eine grosse Spielergemeinschaft öffnet. Angesichts des Wachstums in der Branche und der Begeisterung für Metacade wird erwartet, dass der MCADE-Token zu diesem Zeitpunkt das Preisniveau von 1 US-Dollar erreichen könnte.

Zwischen 2023 und 2025 könnte MCADE weiter steigen, da erwartet wird, dass die übrigen Kryptomärkte erhebliche Zuwächse verzeichnen, da Bitcoin im Vorfeld der nächsten Hausse an Dynamik gewinnen soll. In diesem Zeitraum könnte der Wert von MCADE explodieren und 2025 bis zu 7 $ erreichen - damit wäre er einer der nächsten 100x Edelsteine für Arcade-Spiele im Internet.

Was ist Metacade?

Metacade ist eine Community-gesteuerte GameFi-Plattform, die von Spielern für Spieler entwickelt wurde und den Blockchain-Nutzern eine grosse Sammlung von Play-to-Earn-Arcade-Titeln bietet. Jedes Spiel in der Metaverse-Arkade enthält P2E-Mechanismen, und die Arcade wird auch wettbewerbsorientierte Spiele für Nutzer anbieten, die gegeneinander antreten wollen, um die Chance auf Krypto-Belohnungen zu nutzen.

Das Metagrants-Programm von Metacade bietet Spieleentwicklern eine Frühphasenfinanzierung, damit sie die nächste Welle von Arcade-Spielen online entwickeln können. Durch die Finanzierung der Entwicklung neuer Spiele auf der Blockchain fördert Metacade das Innovationsniveau in der Bewegung und trägt dazu bei, dass immer mehr Spiele für die Spieler/innen entstehen.

Die Metaverse-Arkade wird auch ein lebhaftes soziales Zentrum beherbergen, in dem Web3-Nutzer/innen alle aktuellen Informationen über den GameFi-Sektor abrufen können. Dieser Teil der Spielentwicklung wird das gesamte Verdienstpotenzial der Nutzer/innen erweitern und den Spieler/innen enorme Vorteile bieten, die über das Spielen von Arcade-Spielen im Internet hinausgehen.

Wie funktioniert MCADE?

Das Metacade-Gameplay besteht aus endlosen Levels für alle Arcade-Spiele online. Spieler/innen können alleine spielen, während sie sich durch die Levels bewegen, Herausforderungen meistern und ein Krypto-Einkommen für ihre Fähigkeiten verdienen. Oder du nimmst an kostenpflichtigen Turnieren teil und hast die Chance, über die Funktion Compete2Earn grosse Preise zu gewinnen, die in MCADE-Tokens ausgezahlt werden.

Der Community Hub wird eine Create2Earn-Funktion anbieten, mit der Spieler/innen für ihre Beiträge belohnt werden. Das können z. B. Spielbewertungen, das Teilen von Alphas oder die Interaktion mit anderen Mitgliedern der Community sein. Für den Wert, den sie dem Ökosystem zur Verfügung stellen, können Ersteller/innen eigener Inhalte im Metacade Community Hub verdienen.

Das Projekt wird auch neue Arbeitsplätze für Web3-Nutzer/innen durch die Work2Earn-Mechanik schaffen. Dadurch werden Krypto-Enthusiasten mit bezahlten Arbeitsmöglichkeiten in der Welt von Web3 in Verbindung gebracht, einschliesslich Vollzeitstellen bei den Partnerprojekten von Metacade ab 2024. Darüber hinaus können die Nutzer/innen auch Teilzeitjobs, freiberufliche Tätigkeiten und exklusive Möglichkeiten erhalten, neue Arcade-Spiele online zu testen, bevor sie offiziell veröffentlicht werden.

Metacade - ein Game-Changer?

Durch die Kombination der grössten Sammlung von Arcade-Spielen im Internet mit den Verdienstmöglichkeiten für Spieler/innen wird Metacade das grösste GameFi -Projekt seiner Art sein. Die Spielentwicklung wird das gesamte Verdienstpotenzial für Blockchain-Spieler/innen erweitern und viele nützliche Dienste über den Community-Hub bereitstellen.

Metacade ist auf dem besten Weg, eine führende Rolle in der Online-Gaming-Branche einzunehmen. Es bietet nicht nur ein umfassendes GameFi-Erlebnis, sondern wird auch die nächste Innovationswelle finanzieren und seiner Community Vollzeitbeschäftigungsmöglichkeiten bieten. Dabei will Metacade die Entwicklung von Blockchain-Spielen und die Zukunft der GameFi-Branche unterstützen.

Ist MCADE einen Kauf wert?

Der Presale des MCADE-Tokens könnte eine der besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres sein. Aufgrund des enormen langfristigen Potenzials und des niedrigen aktuellen Preises haben sich die Investoren bereits schnell beteiligt.

Metacade befindet sich jetzt in Phase 5 des Presale. Der Token hat in nur 13 Wochen $7,5m eingesammelt. Er könnte allenfalls eine vielversprechende Ergänzung für jedes Investitionsportfolio sein.

(fest/pd)