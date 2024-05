Wie Sie das passende Geschenk für Sie und Ihn finden können

Schenken Sie Freude und Zufriedenheit

Welche offenen Fragen sind im Zusammenhang mit dem Kauf des Geschenkes zu stellen

Auf einem Geschenk ist kein Preisschild vermerkt. Natürlich hat der Beschenkte eine Vorstellung davon, wie viel das Geschenk in etwa wert ist. Die Wahrnehmung erfolgt aber nicht unter materiellen Grundsätzen, sondern ist von emotionalen Faktoren geprägt. Dem kann sich der Beschenkte nur schwer entziehen.Hat man schon immer davon geträumt, dieses Geschenk zu erhalten oder ist es nur ein weiteres uninteressantes Buch im Regal? Nur wenige Geschenke bieten einen praktischen Nutzen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen. Ihr Freund möchte seinen Neujahrsvorsatz in die Tat umsetzen und im Verlauf des nächsten Jahres 10 Kilogramm abnehmen. Es ist keine Selbstverständlichkeit dieses Ziel zu erreichen und bedarf grosser Motivation und im Idealfall auch Unterstützung von aussen. Will man wirklich langfristig Freude bereiten, sollte man sich Gedanken machen, was für Ziele der Beschenkte aktuell hat und womit man ihn bei deren Erreichung allenfalls unterstützen kann.Die berechtigte Frage ist, wie man die beschenkte Person darin unterstützen kann, seine Ziele mit Freude zu erreichen. Mit einem Geschenk möchte man einem nahestehenden Menschen seine Wertschätzung und Zuneigung bekunden. Die kalte Jahreszeit könnte zum Kauf eines Laufbandes inspirieren. So wäre beispielsweise ein Laufband auch ein beständiger Artikel, der dem Erreichen allfälliger Fitnessziele für die warme Jahreszeit zuträglich ist.Idealerweise lässt sich so ein Geschenk um sinnvolle Zusatzartikel erweitern. Denken Sie zum Beispiel an Proteingetränke oder einen Fitnesstracker mit dem sportliche Fortschritte und Erfolge aufgezeichnet werden können, was der Motivation sehr zuträglich sein kann.

(fest/pd)