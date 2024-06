Wie man nicht auf einen unseriösen Schlüsseldienst reinfällt

Wie verhält man sich richtig, wenn man sich ausgesperrt hat

In einer solchen Situation sollte man aber unbedingt aufpassen, dass man nicht an einen unseriösen Schlüsseldienst gerät. Schliesslich hört man durchaus häufiger auch von unseriösen Anbietern unter den Schlüsseldiensten. Aus diesem Grund geben wir in diesem Artikel Tipps, wie man nicht auf unseriöse Schlüsseldienste hereinfällt.

Grundsätzlich ist es schon sehr unangenehm, wenn man sich einmal ausgesperrt hat. Aber noch ärgerlicher ist eine Situation während eines Urlaubs im Ausland. Schliesslich kennt man sich am Urlaubsort in der Regel deutlich weniger gut aus als in der Heimat. Aus diesem Grund ist es gut, wenn man sich im Fall der Fälle bei einem Urlaub in Deutschland über deutsche Schlüsseldienste informiert. Ist man in der Urlaubszeit in Österreich unterwegs, dann kann man sich nach einer Aussperrung auf österreichische Aufsperrdienste hervorragend über seriöse Anbieter informieren.

Den Urlaub trotz einer Aussperrung weiter geniessen

Auf diese Weise kann man mit wenig Aufwand auch am Urlaubsort auf die Suche nach einem Schlüsseldienst gehen. Schliesslich will man nicht unnötig viel Zeit im Urlaub damit verbringen, dass man nach einer ärgerlichen Aussperrung einen guten Schlüsseldienst findet. Denn trotz dieses Missgeschicks will man sich möglichst schnell wieder den Freuden des verdienten Urlaubs hingeben.

Unabhängig vom Aufenthaltsort sollte man aber nicht gleich den erstbesten Anbieter anrufen. Denn leider gibt es auch in dieser Branche immer wieder unseriöse Anbieter. Wenn man sich vor der Kontaktaufnahme mit einem Schlüsseldienst etwas mehr Zeit lässt, dann ist die Gefahr an einen unseriösen Anbieter zu geraten, deutlich geringer. Denn leider gibt es einige betrügerische Anbieter, die versuchen, im Internet oder auch in einem Telefonbuch mit einem angeblich besonders günstigen 24-Stunden-Aufsperrservice Kunden zu locken. Bei solchen Schlüsseldiensten ist es allerdings oftmals der Fall, dass diese lediglich in den Grossstädten einen Firmensitz haben. Das führt dann schon einmal zu hohen Anfahrtskosten, welche die Gesamtkosten unnötig in die Höhe treiben. Schon allein aus diesem Grund sollte man sich bereits vor einem Anruf im Detail über verfügbare Schlüsseldienste genauer informieren.

Einen Schlüssel nachmachen lassen

Ein seriöser und professioneller Schlüsseldienst kann aber nicht nur helfen, wenn man sich aus der Wohnung ausgesperrt hat. Denn auch bei einem verlorenen Schlüssel oder einem abgebrochenen Wohnungsschlüssel kann ein Schlüsseldienst weiterhelfen. Denn ein professioneller Anbieter fertigt auch Ersatzschlüssel an und ist darüber hinaus beispielsweise auch in der Lage einen abgebrochenen Schlüssel aus einem Türschlosszylinder herauszuholen.

Am besten ist es natürlich, wenn man erst gar nicht in die Situation kommt, dass man sich aussperrt oder einen Wohnungsschlüssel verliert. Allerdings kann man leider schnell in eine solche Situation kommen, wenn man zum Beispiel in Gedanken ist und ohne weiter zu überlegen aus Reflex die Tür zuzieht.

(fest/pd)