Wie schreibt man einen Lebenslauf?

Dies ist allerdings nur der Fall, wenn der Lebenslaufstrukturiert aufgebaut wurde und optisch wie inhaltlich überzeugt. Der schulische Werdegang sollte lückenlose Eintragungen enthalten. Viel wichtiger sind allerdings die individuellen Stärken, die der Bewerber auflistet. So erhält der Personaler einen Eindruck davon, wie sich der Bewerber selbst einschätzt.

Inspiration durch Lebenslauf-Vorlagen

Eine professionelle Lebenslauf-Vorlage zum Download unterstützt unerfahrene Bewerber, die nach dem Abschluss zum ersten Mal in ihrem Leben an Bewerbungsprozessen teilnehmen. So fällt das Erstellen des Lebenslaufs leicht und der Nutzer erfährt anhand von zahlreichen Beispielen, wie die individuellen Stärken hervorgehoben werden können.

Sensible Daten

Ein Lebenslauf sollte die persönlichen Daten des Bewerbers enthalten. Somit sollte der Personaler auf einen Blick erkennen können, wie der Bewerber heisst, wo er wohnt und wie er zu erreichen ist. Üblich ist hier die Angabe einerTelefon- oder Mobilfunknummer und einer E-Mail-Adresse.

Bei der Angabe der E-Mail-Adresse ist darauf zu achten, dass eine seriöse Wirkung erzielt wird. So sollte diese den vollständigen Namen des Bewerbers enthalten und keine Kosenamen wie Mausi oder Decknamen.

Familiendetails wie die Berufe der Eltern oder Geschwister werden heutzutage nicht mehr in einen Lebenslauf integriert. So sollen Benachteiligungen durch den gesellschaftlichen Status des Bewerbers ausgeschlossen werden.

Der schulische und berufliche Werdegang

Schüler und Studenten verfügen selten über Berufserfahrungen in der Branche, in der sie sich nach dem Abschluss bewerben. So sollte der Fokus auf den schulischen Werdegang gelegt werden.

Hier können auch Details genannt werden, die für den jeweiligen Beruf ausschlaggebend sind. Eine Mitwirkung bei der Schülerzeitung oder dem Radiosender der Universität kann beispielsweise für angehende Journalisten oder Germanisten von Bedeutung sein.

Viele Studenten finanzieren sich ihr Studium durch Nebenberufe in der Gastronomie oder dem Einzelhandel. Auch diese Berufserfahrungen können angegeben werden. Wer bereits Praktika in der jeweiligen Branche absolviert hat, sollte diese hervorheben. Schliesslich gelten Praktika als Türöffner und lassen Recruiter vermuten, dass der Bewerber nicht nur erste Erfahrungen sammeln konnte, sondern auch weiss, welche Herausforderungen auf ihn zukommen.

Die individuellen Stärken

Sich selbst einzuschätzen, fällt insbesondere Berufseinsteigern schwer. Schliesslich konnten sie sich noch nicht beweisen und können selten einschätzen, wie sie auf gewisse berufliche Herausforderungen reagieren.

Dennoch lohnt sich eine Selbsteinschätzung, bei der auch Freunde und Familienmitglieder beratend zur Seite stehen können. Im Lebenslauf kann diese Kategorie optisch hervorgehoben werden.

Gleichzeitig dient die Einschätzung der Stärken der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch . Denn auch hier fragen viele Recruiter, welche Stärken und Schwächen der Bewerber vorweisen kann. Gegebenenfalls müssen diese sogar anhand von Beispielen belegt werden. Wer angibt, flexibel im Denken zu sein, sollte sich somit darauf vorbereiten, erläutern zu können, in welcher Situation diese Stärke sichtbar wurde.

Fazit

Ein Lebenslauf sollte den jeweiligen Recruiter optisch und inhaltlich überzeugen, um die Chance des Bewerbers auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Eine übersichtliche Struktur ist ausschlaggebend. Der vollständige Name, die Adresse und Kontaktinformationen sollten angegebenen werden. So kann sich der Recruiter mit dem Bewerber in Verbindung setzen.

Zudem sollte der schulische Werdegang lückenlos aufgelistet und eventuelle berufliche Erfahrungen angegeben werden. Auch Praktika und Nebentätigkeiten sind von hoher Bedeutung, solange der Bewerber über keine Berufserfahrung verfügt. Bei der Erstellung des Lebenslaufs helfen professionelle Vorlagen zum Download, die die Personaler überzeugen.

(fest/pd)