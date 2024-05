Zwischenlager während eines Umzugs

Einlagerung von Gütern während eines Umzugs - das muss beachtet werden

Welche Arten von Zwischenlagerung gibt es?

Self-Storage oder Abstellräume

Indoor-Lager: In der Regel bewachte und klimatisierte Räume, mit effektivem Brandschutz, eignet sich besonders gut für Möbel und andere Umzugsgüter.

Driveup-Lager: Ähnelt einer Garage, denn Gegenstände werden hinter einem Rolltor verstaut, ist für eine schnelle Entladung eines Transporters hervorragend geeignet.

Outdoor-Lager: Eine günstige Möglichkeit, jedoch nicht klimatisiert. Eignet sich für Güter, welche nicht empfindlich sind.

Einzelcontainer als Alternative

Verträge gilt es im Voraus zu prüfen

Es handelt sich meistens um Möbel oder Gegenstände, welche zu einem späteren Zeitpunkt veräussert werden sollen. Aus der Not heraus landen diese Gegenstände nicht selten auf dem Sperrmüll oder werden verschenkt. All das muss jedoch nicht sein, denn es gibt die Möglichkeit einer Zwischenlagerung, dies wäre theoretisch auch über Monate oder Jahre möglich. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie das funktioniert.Jedes Möbelstück und jeder Gegenstand lässt sich vor, während und nach einem Umzug in einem Lager verstauen. Es ist darauf zu achten, dass die Gegenstände ordentlich verpackt sind, sodass sie vor Schmutz, Feuchtigkeit oder Staub geschützt bleiben. Elektrogeräte oder andere empfindliche Gerätschaften sollten in Luftpolsterfolie verpackt werden. Waschmaschinen, Kühlschränke, Gefrierschränke und Ähnliches sind ebenfalls zu trocknen, auch zu putzen, nur so kann einer Schimmelbildung entgegengewirkt werden. Wenn der Umzug durch ein seriöses Umzugsunternehmen national wie z.B. alexanderkeller.ch oder international wie z.B. acespedition.ch organisiert wird, brauchen Sie sich keine Sorgen machen.Eine Herausforderung sind hingegen Polstermöbel, hieraus ist Schmutz und Staub nur schwer zu entfernen. Daher müssen Polstermöbel auch in Folien eingewickelt werden, ansonsten kann im Anschluss nur noch ein professioneller Polsterreiniger helfen.Kleidung oder Kleinteile können problemlos eingelagert werden, hierfür gibt es spezielle Kleiderkisten, diese sind auch dann geeignet, wenn etwa Anzüge eingelagert werden sollen. Vorhänge, Bettzeug oder Kleinkram an sich können auch verstaut werden, hier sollte jedoch eher zu Plastiksäcken gegriffen werden, denn sie bieten einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit.Dem hinsichtlich sollte aber noch erwähnt werden, dass es sich lediglich um Vorsorge handelt. Das Lager ist selbstverständlich klimatisiert, sodass Feuchtigkeitsansammlung oder ähnliches erst gar nicht stattfinden kann.Die Nachfrage bezüglich Zwischenlagerungen ist gestiegen, somit gibt es auch unterschiedliche Modelle einer Einlagerung. Nicht jedes Konzept wird an jedem Standort aber unterstützt. Ein Blick auf box4you.ch zeigt auf, welche Möglichkeiten es gibt.Self-Storage oder Abstellräume sind die beliebteste Methode, denn diese Angebote finden sich beinahe überall und gewährleisten einen unkomplizierten Ablauf. Während des Mietzeitraumes kann problemlos über die Räumlichkeiten verfügt werden, da der Schlüssel überreicht wird und es meistens keine Einschränkungen bezüglich der Öffnungszeiten gibt.Die Art der Variante richtet sich danach, um welche Gegenstände es sich handelt und von welchem Wert diese sind. In der Regel sind Indoor-Lager zu empfehlen.Einzelcontainer sind eine Möglichkeit, welche für Umzüge ebenfalls geeignet sind. In diesen Fällen steht ein Bereich mit einem Volumen von circa 40 Kubikmetern zur Verfügung, diese können flexibel angemietet werden. Die Einzelcontainer werden wiederum in einer grossen Lagerhalle aufbewahrt.Bei vielen Anbietern sind die Gegenstände aber nicht vor Feuchtigkeit oder ähnlichem geschützt, da auch hier die Klimatisierung fehlt, dies gilt es vorab zu prüfen. Der Vorteil ist auch hier, dass man einen Schlüssel für den Container erhält und der Zugang streng durch einen Sicherheitsbeauftragten überwacht wird.Um stets auf Nummer sicher zu gehen, gibt es selbstverständlich Verträge abzuschliessen, diese gilt es auch vorab im Detail zu prüfen. Wichtig sind dabei Faktoren wie etwa Lagervolumen, Kündigungsfristen, Kosten und inbegriffene Leistungen, Bewachung der Lagerräume, Versicherungsschutz, Brandschutzeinrichtungen und mögliche Lastenaufzüge für Sperrgut.All diese Faktoren sind wichtig, insbesondere auch die Überwachung und der Versicherungsschutz, wenn es sich um teure Gegenstände handelt. Diese Massnahmen heben aber selbstverständlich auch den Preis für die Einlagerung an.

(fest/pd)