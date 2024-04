Kosten für Kredite trotz hoher Zinsen senken

Schock in Deutschland - die Konten der Nachbarn sind überzogen

Die steigenden Lebensunterhaltungskosten haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen auf einen Kredit angewiesen sind. Ob Anschaffungen, finanzielle Freiheit oder auch die Erfüllung persönlicher Träume - die Gründe sind vielfältig. Der gestiegene Leitzins hat allerdings zur Folge, dass der Verbraucher mehr zurückzahlt als noch vor einigen Jahren. Um dem entgegenzutreten, gibt es einige wichtige Tipps & Tricks, die jeder für sich umsetzen kann.

Nicht nur in der Schweiz, auch in unserem Nachbarland Deutschland ist die Inflation in vollem Gange. Welche Folgen das hat, zeigt eine Pressemitteilung des Kreditvermittlers Smava auf. Zu Beginn des Jahres 2023 hatten rund 4,5 Millionen Einwohner Deutschlands ihr Bankkonto überzogen, Tendenz steigend. Jeder Dritte davon war mit mehr als 1.500 Euro in die Miese gerutscht, immerhin jeder Vierte brauchte mindestens drei Monate, um die Schulden auszugleichen.

Dabei ist ein schneller Ausgleich des Dispos so wichtig, wie auch hierzulande viele Menschen wissen. Je länger der Verbraucher benötigt, desto utopischer die Kosten! Bis zu 10 Prozent und mehr verlangen Banken an Zinsen, wenn der Dispo nicht ausgeglichen wird.

Eine Lösung wäre es, den Dispo mit einem klassischen Kredit umzuschulden. Vor diesem Schritt müssen Kreditnehmer jedoch die Zinsen kalkulieren, um die Sinnhaftigkeit der Massnahme zu überprüfen. Bei einer Umschuldung besteht das Ziel immer darin, die Kosten zu reduzieren und nicht am Ende noch mehr als nötig zu bezahlen.

Und darüber hinaus? Es gibt Spartipps, wie Verbraucher bei der Aufnahme eines Kredits die Kosten reduzieren, obwohl die Zinsen auf einem Rekordniveau liegen. Die meisten davon lassen sich von jedem umsetzen, werden aber oft nicht beachtet.

Vergleich ist Pflicht - keine Kreditaufnahme ohne ein Vergleichsangebot

Nicht nur am Arbeitsplatz hat die Digitalisierung für Veränderungen gesorgt, auch das Finanzwesen hat sich gewandelt. Wer früher einen Kredit aufnehmen wollte, suchte dazu seinen Bankberater auf und verhandelte direkt über die Konditionen. Noch zur Nachbarbank gehen war schlicht undenkbar, denn meist wurden Gelder nur an eigene Kunden vergeben. Heute steht jede Bank für jeden Kunden offen und es gibt die Möglichkeit, Angebote zu vergleichen.

Ein Schritt, den jeder Verbraucher in Anspruch nehmen sollte. Es ist niemals ratsam, das erstbeste Angebot anzunehmen, selbst wenn die Geldnot gross ist. Wer vergleicht hat die Chance, die bestmöglichen Konditionen zu finden und damit die Ausgaben deutlich zu reduzieren.

Selbst wenn es sich dabei nur im Schwankungen von 0,5 % handelt, ist die langfristige Ersparnis bei einem Kredit mit langer Laufzeit immens! Hinzu kommt, dass ein Vergleich kostenlos ist und nur wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Bessere Konditionen mit guter Kreditwürdigkeit - selbst verbessern und punkten

Zwischen 2008 bis 2021 gab es in der Schweiz einen Anstieg der klassischen Hypotheken und Konsumkredite. Bereits laufende Tilgungen reduzieren die Kreditwürdigkeit und können dazu führen, dass Banken höhere Zinsen verlangen. Grundsätzlich gilt, dass je schlechter die Bonität, desto höher die Zinsen für ein Darlehen. Wer also einen Kredit aufnehmen möchte, sollte seine Kreditwürdigkeit schon im Vorfeld verbessern.

In der Schweiz wird seitens der Zentralstelle für Kreditinformationen Auskunft über bereits laufende Verbindlichkeiten erteilt. Dazu gehören nicht nur Bankkredite, sondern auch Leasing-Verträge oder Ratenkredite bei Einzelhändlern. Erfasst werden ausserdem Anfragen zur Kreditaufnahme, was wiederum die Bewertung der Kreditwürdigkeit herabsetzen kann.

Darüber hinaus haben Banken die Möglichkeit, wirtschaftlich tätige Auskunfteien um die Vergabe eines Scores (zur Bonität) zu bitten. Dieser Wert setzt sich aus Faktoren wie Alter, Anschrift, aber auch bisherigen Zahlungserfahrungen zusammen. Schon vor dem Antrag lohnt es sich, mithilfe einer Bonitätsbereinigung den Score zu erhöhen und damit die Kosten zu reduzieren. Um zu wissen, wie es um die eigene Kreditwürdigkeit bestellt ist, braucht es eine Selbstauskunft. Hierbei wird der eigene Bonitätscode ermittelt, der Aussage über die Zuverlässigkeit geben soll. Gründe, warum der Score unnötig schlecht ist können sein:

Altschulden, die nicht oder nicht vollständig getilgt wurden

Viele kleine Kredite (z.B. Ratenkredite) mit offenen Rechnungen

Fälschlicherweise gespeicherte Zahlungsausfälle (die längst beglichen sind)

Einige Schweizer Unternehmen bieten für Kunden die sogenannte Bonitätsbereinigung an. Auf diese Weise verbessert sich der Score und die Bank ist oft bereit günstigere Konditionen bei der Kreditaufnahme zu stellen.

Die Restschuldversicherung - nicht immer ist sie wirklich nötig

Für Banken ist die Restschuldversicherung eine zusätzliche Absicherung gegen den Ausfall der Rückzahlung. Die Versicherungssumme wird individuell an das Darlehen angepasst. Im Falle des Todes geht das Kreditinstitut sicher, dass die Verbindlichkeiten über diese Versicherung gedeckt werden. Je nach Angebot können ausserdem Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und sogar Unfälle mitversichert werden. Auf den ersten Blick klingt eine solche Versicherung sinnvoll und wird gern parallel zur Kreditaufnahme abgeschlossen.

Allerdings ist hier Vorsicht geboten, insbesondere wenn die Versicherung direkt vom Kreditgeber stammt. Die Kosten sind oft bedeutend höher als bei einer neutralen Versicherungsanstalt. Hinzu kommt das Problem, dass die Versicherungsprämie in den meisten Fällen direkt über das Darlehen finanziert wird und sich so die Kosten erhöhen!

Sollte die Bank eine Restschuldversicherung als notwendig erachten, muss der effektive Jahreszins entsprechend angepasst werden. Einzig wenn der Verbraucher selbst auf den Abschluss einer solchen Versicherung besteht, kann die Bank die Kosten ausser Acht lassen!

Tipp: In den meisten Fällen ist es für den Kreditnehmer kostengünstiger, wenn er anstelle der Restschuldversicherung eine vorhandene Risikolebensversicherung als Sicherheit hinterlegt.

Anpassung der Laufzeit - weniger Raten = weniger Kosten

In erster Linie muss die Laufzeit des Kredits an die Möglichkeiten des Kreditnehmers angepasst sein. Eine Überschuldung aufgrund zu hoch gewählter Raten ist unbedingt zu vermeiden, da dadurch die Kreditwürdigkeit drastisch herabgesetzt wird. Prinzipiell gilt das Motto: So viel wie möglich, so wenig wie nötig!

Eine längere Laufzeit ist teurer, weil sich die Berechnung der Zinsen auf die gesamte Restlaufzeit bezieht. Sobald ein Teil der Summe abgetragen wurde, reduzieren sich folglich auch die Zinsen. Zu den wichtigsten Spartipps gehört es, beim Abschluss des Kreditvertrages auf die Möglichkeit von Sondertilgungen zu achten. Sollte Geld übrig bleiben, kann es zur Tilgung weiterer Raten eingesetzt werden. So reduziert sich die Gesamtsumme schneller und der Zinssatz verringert sich.

Kündigung vermeiden: Wenn es am Ende nicht mehr möglich ist, die Raten zu zahlen (beispielsweise durch eine zu kurz gewählte Laufzeit), drohen Probleme von allen Seiten. Um mehr Kosten und Schulden zu verhindern, ist sofortige Rücksprache mit der Bank Pflicht. Dort lassen sich die Raten reduzieren, um eine Fortsetzung der Rückzahlung zu ermöglichen. Muss die Bank nach vorheriger Mahnung den Vertrag ausserordentlich kündigen, wird die Kreditwürdigkeit langfristig reduziert. Hinzu kommt, dass die Zahlung der gesamten Kreditsumme sofort fällig ist.

Mitantragsteller kann dazu führen, dass die Kosten für den Kredit reduziert werden

Schlechte Konditionen und besonders hohe Zinsen entstehen vor allem dann, wenn das Kreditinstitut die Gefahren für einen Zahlungsausfall als hoch einstuft. Dem lässt sich entgegentreten, wenn ein solventer Mitantragsteller vorhanden ist. Dadurch hat die Bank gleich zwei Schuldner und kann im Falle eines Ausfalls auf beide zurückgreifen.

Einen ähnlichen Effekt hat eine Bürgschaft, die durch einen zahlungsfähigen Bürgen abgeschlossen wird. In diesem Fall wird der Kredit nur von einer Person aufgenommen, er ist aber doppelt abgesichert. Wenn der eigentliche Kreditnehmer nicht in der Lage ist, seine Raten zu tilgen, wird der Bürge in Haftung genommen. Welchen Einfluss das auf die Konditionen hat, hängt massgeblich mit der Kreditwürdigkeit des Bürgen zusammen.

Sicherheiten für die Bank sorgen für bessere Konditionen beim Kreditabschluss

Eine weitere Option besteht darin, der Bank Sicherheiten zu übertragen. An dieser Stelle ist auch der Hinweis auf einen zweckgebundenen Kredit sinnvoll. Wer beispielsweise ein Auto kaufen möchte, profitiert von einem klassischen Kredit mehr als von einem Händlerdarlehen. Erstens ist dadurch weiterhin ein Barzahlerrabatt möglich und zweitens sind die Konditionen von Händlern oft sehr viel schlechter. Wird bei einem solchen Autokredit der Fahrzeugschein als Sicherheit an die Bank übertragen, ist das Ausfallrisiko geringer. Demnach kann die Bank günstigere Zinsen anbieten und der Kreditnehmer zahlt eine geringere Gesamtsumme.

Sicherheiten können auch bei ungebundenen Krediten hinterlegt werden. Gängig sind hier Immobilienverschreibungen, Wertpapiere und andere Werte (Gold etc.), die der Bank als Absicherung vor einem Ausfall dienen. Einige Banken nehmen auch die Lohnabtretung als Sicherheit in Anspruch. im Falle eines Ratenausfalls hat das Unternehmen dann die Möglichkeit, den Lohn des Kreditnehmers zu pfänden und so die Schuld zu tilgen.

Fazit: Kreditzinsen sind auf Rekordniveau, Sparmöglichkeiten gibt es aber dennoch

Der erste und wichtigste Tipp ist ganz klar der Kreditvergleich. Die Hausbank ist nur selten die beste Anlaufstelle, wenn es um die Kreditaufnahme geht. Wenn hier bereits der Dispo ausgereizt wurde und es in der Vergangenheit Schwierigkeiten bei der Tilgung der Kreditkartenrechnung gab, schlägt sich das auf die Zinsen nieder. Das Internet bringt eine Menge Vorzüge, durch Vergleichsmöglichkeiten und die Option, den Kredit direkt virtuell aufzunehmen. Dadurch stehen beispielsweise auch Angebote von Kreditvermittlern und von Direktbanken zur Verfügung.

Darüber hinaus ist es wichtig, durch Wahl der richtigen Laufzeit, Reduktion von Altschulden und Verbesserung der Bonität das Ausfallrisiko zu senken. Können dann noch entsprechende Sicherheiten vorgelegt werden, lohnt sich eine Kreditvergabe für die Bank auch zu fairen Zinsen. Abstand ist hingegen von sämtlichen Kredithaien und unseriösen Angeboten zu nehmen, auch bei grosser Geldnot!

(fest/pd)