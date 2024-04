Gesunde Zähne im Fokus

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass kranke Zähne den ganzen Körper vergiften können. Immer wieder weisen Ärzte und Forscher darauf hin, dass Giftstoffe und Bakterien aus Ablagerungen von Essensresten, Karies und Zahnfleischentzündungen die Gesundheit beeinträchtigen. Besonders die Nähe zum Gehirn, wichtigen Nervenbedingungen im Kopfbereich und der Eustachi-Röhre erhöhen das Risiko von ernsten Krankheiten, wenn man die Zahngesundheit vernachlässigt.



Daher sind eine gründliche Zahnhygiene und eine regelmässige Kontrolle so enorm wichtig für die Gesundheit. Der jährliche Gang zum Zahnarzt ist wichtig und sollte zur Gewohnheit werden. Auf diese Weise lassen sich kleine Defekte schnell diagnostizieren und sanieren, bevor sie grössere Probleme nach sich ziehen. Neben dem gesundheitlichen Aspekt sorgen spezialisierte Zahnkliniken wie www.drhorvath.de mit den neusten Methoden heutiger High-Tech Zahnmedizin für gerade, schöne Zähne und verbessern zusätzlich den ästhetischen Eindruck.



Ein selbstbewusstes, strahlendes Lächeln hinterlässt nicht nur einen bleibenden, positiven Eindruck beim Gegenüber, sondern stärkt auch die eigene Persönlichkeit. Das sorgt für ein sicheres Auftreten, sowohl im privaten Bereich als auch im Beruf. Ein offenes, herzliches Lachen kommt generell besser an, als wenn man ständig mit halbgeschlossenem Mund ungesunde, schiefstehende Zähne vertuschen muss. Das wissen auch Gebärden- und Verhaltensforscher.

Techniken in der modernen Zahnmedizin



Die moderne Zahnmedizin setzt heute mehr und mehr auf die Digitaltechnik. Zusammen mit internationalen Forschungsinstituten werden laufend neue Wege in der Zahnbehandlung gesucht. Die hochmoderne, CAD/CAM-gestützte Zahnmedizin erlaubt mit Computersimulationen optimale individualisierte Verfahren für jeden Patienten.



Auch die Zahnrestaurierung und der Zahnersatz ist dank modernster Technik perfektioniert worden und mittlerweile für die Patienten wesentlich angenehmer und komfortabler geworden. So lassen sich hochpräzis gefertigte Zahnkronen in nur einer Behandlung montieren. Auch im Bereich der Zahnimplantate wurden die Verfahren optimiert. Es wird unterschieden zwischen Implantaten aus Keramik oder Titan, die je nach Einzelfall zum Einsatz kommen und einen perfekten, dauerhaften Ersatz für verlorene Zähne bieten.

Medizin und Fotografie



Die fotografische Dokumentation von Zahnbehandlungen spielt inzwischen eine bedeutende Rolle in der Zahnmedizin. Oft werden komplette Zahnrestaurierungen im Bild festgehalten und sind später sowohl für den Patienten als auch für den Zahnarzt eine wichtige Ressource im Alltag. Der Patient kann sich von den Vorher-Nachher-Resultaten einer erfolgreichen Zahnsanierung überzeugen, während die Zahnklinik das Bildmaterial zu Fortbildungszwecken und zur lückenlosen Dokumentation der Behandlung nutzen kann.



Einen ganz anderen Weg geht die dokumentarische Fotografie, um auf Missstände in Krisengebieten oder wie in der aktuellen Fotoausstellung Ärzte ohne Grenzen und Magnum: 50 Jahre im Einsatz auf die medizinische Nothilfe hinzuweisen. Die Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum der MSF (Ärzte ohne Grenzen) wollte in der Photobastei in Zürich auf die vielen Menschen in Not aufmerksam machen.



Fest steht: Die Fotografie hat sich bereits seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Welt der Medizin erobert und trägt auf vielseitige Weise dazu bei, sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei steht der dokumentarische Aspekt mit Vordergrund, auch wenn es durchaus immer wieder künstlerische Ansätze gibt.

(fest/pd)