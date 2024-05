Die Nominierten für den Schweizer Filmpreis 2023 stehen fest

Nominationen für den Schweizer Filmpreis 2023

Bester Spielfilm je Nomination CHF 25'000

Bester Dokumentarfilm je Nomination CHF 25'000

Bester Kurzfilm je Nomination CHF 10'000

Bester Animationsfilm je Nomination CHF 10'000

Bestes Drehbuch je Nomination CHF 5'000

Beste Darstellerin je Nomination CHF 5'000

Bester Darsteller je Nomination CHF 5'000

Beste Darstellung in einer Nebenrolle je Nomination CHF 5'000

Beste Filmmusik je Nomination CHF 5'000

Beste Kamera je Nomination CHF 5'000

Beste Montage je Nomination CHF 5'000

Bester Ton je Nomination CHF 5'000

Bester Abschlussfilm je Nomination CHF 2'500

Wahl der Nominierten

Die Woche der Nominierten

Die Preisverleihung

Für den Schweizer Filmpreis 2023 sind insgesamt 114 Filme in 13 Kategorien zugelassen. Die Filme wurden von den rund 500 Mitgliedern der Schweizer Filmakademie gesichtet und beurteilt. Die Resultate der anonymen Abstimmung dienen der Nominierungskommission als Empfehlung.DRII WINTER von Michael Koch (hugofilm features GmbH, Christof Neracher)EL AGUA von Elena López Riera (Alina film Sàrl, Eugenia Mumenthaler, David Epiney)FOUDRE von Carmen Jaquier (Close Up Films Sàrl, Flavia Zanon, Joëlle Bertossa)LA LIGNE von Ursula Meier (Bandita Films Sàrl, Pauline Gygax, Max Karli)UNRUEH von Cyril Schäublin (Seeland Filmproduktion GmbH, Linda Vogel)CASCADEUSES von Elena Avdija (Bande à part Films Sàrl, Agnieszka Ramu, Marie-Lou Pahud)GIRL GANG von Susanne Regina Meures (Christian Frei Filmproduktion GmbH, Christian Frei, Susanne Regina Meures)(IM)MORTELS von Lila Ribi (maximage GmbH, Brigitte Hofer, Cornelia Seitler)L'ÎLOT von Tizian Büchi (Alva Film Production Sàrl, Britta Rindelaub, Thomas Reichlin)LOVING HIGHSMITH von Eva Vitija (Ensemble Film GmbH, Franziska Sonder, Maurizius Staerkle Drux)ACTION von Benoît Monney (Bad Taste Pictures, Benoît Monney)AS SACRIFICADAS von Aurélie Oliveira Pernet (GoldenEggProduction Sàrl, Yan Decoppet, Gabriela Bussmann)FAIRPLAY von Zoel Aeschbacher (Box Productions sàrl, Elena Tatti)IMANI von Katia Scarton-Kim (Louise Productions Lausanne Sàrl, Elisa Garbar)JE SUIS NOIRES von Juliana Fanjul, Rachel M'Bon (Akka Films Sàrl, Philippe Coeytaux, Nicolas Wadimoff)LA REINE DES RENARDS von Marina Rosset (Marina Rosset Productions, Marina Rosset)LUCKY MAN von Claude Luyet (Studio GDS, Luyet, Claude Luyet)THE RECORD von Jonathan Laskar (Papier perforé / Punched paper films, Sophie Laskar-Haller, Jonathan Laskar)DRII WINTER - Michael KochLA LIGNE - Stéphanie Blanchoud, Ursula Meier, Antoine JaccoudUNRUEH - Cyril SchäublinStéphanie Blanchoud (Margaret) in LA LIGNEMichèle Brand (Anna) in DRII WINTERValentina Di Pace (Bigna) in 99 MOONSManfred Liechti (Peter K.) in PETER K. - ALLEINE GEGEN DEN STAATMichael Neuenschwander (Heinrich Zwygart) in A FORGOTTEN MANSimon Wisler (Marco) in DRII WINTERUeli Jäggi (Heinz) in DIE GOLDENEN JAHREUrsina Lardi (Ute) in LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)Elli Spagnolo (Marion) in LA LIGNEDRII WINTER - Tobias Koch, Jannik GigerFOUDRE - Nicolas RabaeusLA LIGNE - Stéphanie Blanchoud99 MOONS - Yunus Roy ImerJILL - Marco BarberiUNRUEH - Silvan HillmannEL AGUA - Raphaël Lefèvre(IM)MORTELS - Karine SudanUNRUEH - Cyril SchäublinDRII WINTER - Jean-Pierre Gerth, Tobias KochFOUDRE - Carlos Ibañez-Diaz, Denis SéchaudUNRUEH - Roland WidmerDER MOLCHKONGRESS von Matthias Sahli, Immanuel Esser (Zürcher Hochschule der Künste ZHdK)OURS von Morgane Frund (HSLU Studienbereich Video)RAMBOY von Matthias Joulaud, Lucien Roux (Master ECAL / HEAD)Das Eidgenössische Departement des Innern wählt eine fünfköpfige Kommission aus den Mitgliedern der Schweizer Filmakademie. Diese spricht die Nominationen basierend auf den Empfehlungen der rund 500 Mitglieder der Akademie aus. Die von Ivo Kummer, Chef Sektion Film BAK, präsidierte Nominierungskommission setzt sich aus folgenden Akademie-Mitgliedern zusammen: Joël Jent, Drehbuchautor (Zürich); Timo von Gunten, Drehbuchautor und Regisseur (Stäfa); Cristina Trezzini, Journalistin (Lugano); Anna Luif, Regisseurin und Drehbuchautorin (Zürich); und Délphine Jeanneret, Programmatorin, Kuratorin und Lehrerin (Lausanne).In der Woche der Preisverleihung vom 20. bis 26. März widmet sich die Woche der Nominierten in den Cinémas du Grütli in Genf und im Filmpodium Zürich den nominierten Filmen. Weitere Informationen folgen auf www.quartz.chDie Verleihung des Schweizer Filmpreises findet am Freitag, 24. März 2023, im Bâtiment des Forces Motrices in Genf statt. Die Ehrung des einheimischen Filmschaffens wird vom Bundesamt für Kultur BAK mit den Partnerinnen SRG SSR und der Association «Quartz» Genève Zürich realisiert und in Zusammenarbeit mit Swiss Films, der Schweizer Filmakademie und den Solothurner Filmtagen organisiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.quartz.chPublikum und Medienschaffende können sich laufend auf www.quartz.ch sowie auf Facebook und Instagram informieren:Facebook: www.facebook.com/prixducinemasuisse Instagram: @prixducinemasuisse

(fest/pd)