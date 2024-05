«Drii Winter» vertritt die Schweiz im Wettbewerb um einen Oscar

publiziert: Dienstag, 9. Aug 2022 / 14:50 Uhr

Bern - Das Bundesamt für Kultur wird den Film «Drii Winter» von Michael Koch bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood in der Kategorie «bester internationaler Film» einreichen. Im Dezember 2022 wird bekanntgegeben, ob der Film auf die Short List der für einen Oscar nominierbaren Filme aufgenommen wird.