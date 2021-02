ENESPA AG: Nachhaltige und renditeträchtige Entsorgung von Kunststoffabfällen

Bei dem neuartigen Thermolyseverfahren wird vorsortiertes Plastik in einem geschlossenen System unter Sauerstoffausschluss auf ca. 450 Grad erhitzt. Dadurch werden die Kohlenwasserstoffketten des Kunststoffs gecrackt und bei der anschliessenden Destillation reines Paraffinöl gewonnen. Aus 1000 kg Plastikabfall werden so ca. 1000 Liter oder 890 kg Paraffinöl, das in Raffinerien herkömmliches Rohöl zur Plastikherstellung ersetzen kann. Das bei dem Prozess entstehende Restgas (5% bis 15%) wird genutzt, um Strom für den Betrieb der Anlage zu produzieren.Die Thermolyse-Anlagen werden in modularer Bauweise erstellt und die erste Anlage wird in der Nähe von Dresden errichtet. Durch die modulare Bauweise wird die Anlage Schritt für Schritt erweitert. Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres eine Verarbeitungskapazität von 50.000 kg/Tag zu installieren. Durch die Technologiepartnerschaft mit der Biofabrik Technologies GmbH aus Dresden, die für Entwicklung und Produktion der Recyclingmodule zuständig ist, kann die ENESPA AG sich auf die Standortentwicklung und den Betrieb der Anlagen fokussieren. Jeder der Partner bringt sein spezielles Know-how ein und der Inhaber der Biofabrik ist auch Mitglied des Verwaltungsrates der ENESPA AG.Die Abfallwirtschaft ist ein stark wachsender Markt. Weltweit wird immer mehr Kunststoff produziert, der meist nach einer sehr kurzen Verwendungszeit wieder entsorgt werden muss. Da es sich um einen sehr haltbaren Werkstoff handelt, der nicht einfach auf natürlichem Weg abgebaut wird, stellt das ein grosses Problem dar. Neue gesetzliche Bestimmungen, nicht nur in Deutschland, zielen darauf ab, eine Kreislaufwirtschaft umzusetzen und deutlich grössere Mengen an Kunststoffen wiederzuverwenden. Eine Novelle des Verpackungsgesetzes sieht vor, dass die Recyclingquote für Kunststoffverpackungen bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent steigen muss. Die von Handel und Industrie finanzierten dualen Systeme müssen bei den Lizenzentgelten ökologische Aspekte stärker berücksichtigen. Deshalb soll es für die Hersteller von Verpackungen bspw. finanzielle Anreize geben, für ihre Produktion recycelten Kunststoff zu verwenden. Neue Kunststoffflaschen sollen künftig möglichst nicht mehr aus Erdöl, sondern zunehmend aus altem Plastik hergestellt werden.Kunststoffrecycling mit der Thermolyse-Anlage der ENESPA AG bewirkt, dass weniger Plastikmüll verbrannt oder die Umwelt weniger verschmutzt wird. Kunststoff wird als Rohstoff betrachtet und in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Das ist umweltschonend und nahezu CO2-neutral und dabei hochwirtschaftlich. Die Belieferung mit Kunststoffabfällen hat sich die ENESPA AG auf Jahre gesichert. Die Entsorgungsgebühren, die sie dafür erhält, machen ca. 25 Prozent ihrer Einnahmen aus. Die restlichen 75 Prozent erwirtschaftet das Unternehmen durch den Verkauf des Rohöls.Wer in diesen wirtschaftlich interessanten und zukunftsträchtigen Bereich investieren möchte, hat bei der ENESPA AG zwei verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Neben Obligationen mit einer Verzinsung von 4.5% p.a. bei einer Laufzeit von 4 Jahren, werden auch Aktien angeboten.Weitere Informationen auf https://www.enespa.eu/investoren/

(ba/pd)