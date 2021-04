Saas-Fee: Bekannt als die Perle der Alpen, aber wieso?

Hinzu gesellt sich eine malerische Lage vor dem atemberaubenden Panorama der Mischabel-Bergkette. Und nicht zuletzt natürlich die vielen Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, die der Familienfreundliche Ferienort bietet.Dank dieser Mischung zieht es jedes Jahr hunderttausende Touristen in das Saastal, die sich ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung in Saas-Fee buchen. Welche Angebote und Aktivitäten dabei auf sie warten und, warum man Saas-Fee eigentlich als Perle der Alpen bezeichnet, erläutert dieser Artikel.Für Saas-Fee ist der Tourismus von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Dementsprechend gut hat man sich vor Ort darauf eingestellt, möglichst vielen Touristen eine gute Infrastruktur anzubieten. So gibt es in der Gemeinde rund 6.600 vermietbare Betten. Doch obwohl das nach viel klingt sollte man sich gerade in der Hauptsaison unbedingt rechtzeitig um eine Unterkunft wie zum Beispiel einer Ferienwohnung in Saas-Fee kümmern. Dann steht dem Entdecken der folgenden Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten auch nichts mehr im Wege.Mit über 100 gut präparierten Pistenkilometern auf schneesicherer Höhe ist Saas-Fee natürlich ein beliebtes Reiseziel für Wintersportfans. Doch auch im Sommer ist Skifahren in einem speziellen Sommerskigebiet möglich - dann jedoch auf "nur" 20 Pistenkilometern. Wer eine kurze Pause braucht oder nach dem Skifahren den Tag bei einem guten Essen ausklingen lassen will, kann dies im Drehrestaurant Allalin tun, dem höchsten Drehrestaurant der Welt , von dem man einen atemberaubenden Ausblick geniesst.In unmittelbarer Nähe zum Drehrestaurant auf dem Mittelallalin findet man den Feegletscher mit dem grössten Eispavillon der Welt . Auf 5.500 Quadratmetern kann man hier tief in die Jahrtausende alten Gletscher des Saaltals eintauchen - ein einmaliges und sicher unvergessliches Erlebnis.Sowohl das Drehrestaurant als auch den Eispavillon kann man über eine ganz besondere Form der Fortbewegung erreichen: die Metro-Alpin, eine unterirdische Seilbahn und zugleich höchste Metro der Welt. Diese führt von der Station Felskinn (2980 m ü. M.) bis hinauf zur Station "Mittelallalin" (3456 m ü.M.).Wer einen unvergesslichen Blick auf atemberaubende Panorama der imposanten, das Saastal umschliessenden, Gebirgskette geniessen möchte, sollte sich den "Rundweg der 18 Viertausender" nicht entgehen lassen. Denn auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern rückt der Panoramaweg die umliegenden Gipfel ins Blickfeld.Bei all den tollen genannten Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten würde sich so manch einer wohl gerne direkt um eine Unterkunft in Saas-Fee kümmern und seine Zelte in der "Perle der Alpen" aufschlagen. Doch warum nennt man Saas-Fee eigentlich so? Gemeinhin bezieht sich dieser Beiname auf die geographische Lage Saas-Fees. Denn die 13 Viertausender der näheren Umgebung umhüllen das Saastal wie eine Muschel - und Saas-Fee ist aufgrund seiner Strahlkraft in diesem Bild natürlich die Perle.Doch es gibt noch weitere Gründe, warum Saas-Fee diesen Beinamen verdient hat. Zum Beispiel die exponierte Lage mit vielen Sonnenstunden, die bei Schneefall Saas-Fee wie eine Perle funkeln lassen. Darüber hinaus ist eine Perle etwas, das man bewahrt und gut hütet. Und genau das macht Saas-Fe mit seinem ursprünglichen und traditionellen Charme, den sich die autofreie Gemeinde aller Modernisierung zum Trotz immer noch bewahrt hat.Oder um es kurz zu sagen: Saas-Fee hat sich seinen Beinamen mehr als verdient - und wer sich selbst davon überzeugen will, sollte sich schnell nach einer Unterkunft wie einem Hotelzimmer oder einer Ferienwohnung in Saas-Fee umschauen.

(ba/pd)